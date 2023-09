A CBF divulgou, na manhã desta terça-feira, a gravação da conversa entre o árbitro Raphael Claus e a cabine do VAR sobre a dividida entre Tchê Tchê e Wesley. O polêmico lance aconteceu no clássico do último sábado entre Botafogo e Flamengo, no Nilton Santos, válido pela 22ª rodada do Brasileirão, e gerou muita reclamação por parte dos jogadores do Alvinegro.