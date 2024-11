Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 22:37 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo apresentou, na noite desta quinta-feira (7), a camisa da campanha “Mais que cultura, identidade”. Durante o evento, o repórter do Lance!, Lucas Bayer entrevistou Marcos Antônio da Silva, pai do meia rubro-negro, Gerson, e perguntou sobre as expectativas para a final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, no próximo domingo (10).

Aspas de Marcão, sobre a final

- Filho, é como eu costumo dizer: "Somos Flamengo!". E o Flamengo é um time que participa para vencer. Fizemos um bom jogo aqui né?! E eu acredito que nós vamos fazer um excelente jogo no domingo, contra o Atlético. Tenho certeza que se fizermos o que temos feito nos últimos jogos, sairemos com ótimo resultado - disse.

Com o resultado do jogo de ida, no Maracanã, o Flamengo joga agora podendo perder por até um gol de diferença no próximo domingo, na Arena MRV, para ficar com o título.

Flamengo perfilado antes do confronto contra o Atlético-MG, no jogo de ida da final da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

