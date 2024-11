Com Jorge Aragão, Flamengo lança camisa do Novembro Negro

Jorge Aragão presente no lançamento da nova camisa do Flamengo (Foto: Lucas Bayren/Lance!)







Escrito por Lucas Bayer e Gabriel Guimarães • Publicada em 07/11/2024 - 21:09 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo apresentou, na noite desta quinta-feira (7), a camisa da campanha “Mais que cultura, identidade”. Na Gávea, sede social do clube carioca, o evento contou com a presença do sambista Jorge Aragão. É dele, aliás, a letra da música “Identidade”, citada na peça.

Cerca de 250 pessoas estiveram presença na loja oficial do clube.

Lançamento da camisa do Flamengo "Mais que cultura, identidade” (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A camisa marrom, que conta com detalhes em dourado e linhas horizontais, custará R$ 239. Além da camisa, a campanha também contará com outras peças, como bonés e sandálias, além de outros modelos de camisa. Os produtos estarão disponíveis nas lojas oficiais e no site do clube.

Jorge Aragão e sua família no lançamento da nova camisa do Flamengo (Foto: Lucas Bayren/Lance!)

