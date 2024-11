Clube publicou comunicado nas redes sociais visando a segurança dos seus torcedores em Belo Horizonte (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 20:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo soltou uma nota nas suas redes sociais informando que o presidente do clube, Rodolfo Landim, entrou em contato com governos e órgãos de segurança para facilitar a assistência necessária aos rubro-negros que estarão na final da Copa do Brasil, no próximo domingo (10), contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

➡️ Gabigol posta mensagem enigmática sobre futuro no Flamengo; veja

Entenda a logística do Flamengo

A direção procurou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que fez a ponte com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para garantir a segurança dos torcedores do Flamengo.

O governador Zema entrou em contato com o comando da Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do comandante geral, coronel Frederico, e pediu para que fosse feito um esquema especial de segurança para a torcida do Flamengo. Os rubro-negros serão acompanhados antes, durante e depois da decisão da Copa do Brasil.

Time do Flamengo perfilado antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Visando o sucesso da operação, o Flamengo solicitou aos torcedores que sigam as orientações das autoridades locais e trabalhem em parceria com a PM. A logística será a seguinte: a Polícia Militar do Rio de Janeiro terá um encontro e escolta a partir da cidade do Rio de Janeiro até a divisa com Minas Gerais, quando a escolta passará a ser de responsabilidade da Polícia Militar mineira.

O Flamengo ressaltou que está sempre à disposição para discutir medidas e ampliar o debate logístico, e que "se coloca na liderança de um projeto cada vez mais importante na sociedade: a paz nos estádios".

Veja a nota completa

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo