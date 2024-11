‘Truque’ de David Luiz e palavrão de Diniz: dublador dá detalhes de gol do Flamengo

David Luiz marcou o gol da vitória do Flamengo contra o Cruzeiro (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 20:54 • Rio de Janeiro (RJ)

O gol da vitória do Flamengo contra o Cruzeiro, marcado por David Luiz, chamou atenção na última quarta-feira (6) na Arena Independência. O jogador cobrou uma falta rápido e surpreendeu os defensores e o goleiro Cássio. Nas redes sociais, o dublador Gustavo Machado revelou detalhes do gol.

David Luiz reclamou com a arbitragem sobre uma possível irregularidade na barreira do Cruzeiro, aproveitou a desatenção dos adversários e chutou para o gol. Marlon abriu espaço na barreira e levou uma bronca do companheiro de equipe João Marcelo. Fernando Diniz soltou um palavrão após o lance.

- Vou chutar por fora - disse David Luiz para Alcaraz.

- Ei, ei! - gritou o zagueiro para o árbitro, apontando para a barreira.

- É para ele ir logo, c******. Vai logo, p**** - reclamou João Marcelo.

- É para ficar aqui, c****** - disparou o zagueiro após o gol.

- P*** que pariu - completou - desabafou Diniz à beira do campo.

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 1 a 0 e chegou aos 58 pontos no Campeonato Brasileiro, na 4ª posição. No domingo (10), o Rubro-Negro faz o segundo jogo da final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. Pelo Brasileirão, o time ainda encara Atlético-MG, Cuiabá, Fortaleza, Internacional, Criciúma e Vitória.