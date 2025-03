Maior campeão: veja quantos títulos de Campeonato Carioca tem o Flamengo

O Flamengo encara o Fluminense na tarde deste domingo (16), às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da decisão do Campeonato Carioca. Com a vitória por 2 a 1 na partida de ida, a equipe de Filipe Luís depende apenas de um empate para ficar com a taça. O clube da Gávea, aliás, é o maior vencedor da competição .

Atual campeão do torneio, após bater o Nova Iguaçu na decisão de 2024, o Flamengo já conquistou o Carioca 38 vezes. Assim, vai em busca da 39ª taça.

O Fluminense, com 33 títulos, é o segundo maior campeão. Ou seja, uma diferença de cinco troféus. Vasco e Botafogo têm, respectivamente, 24 e 21 conquistas.

Confira os anos em que o Flamengo foi campeão carioca 🏆

1914

1915

1920

1921

1925

1927

1939

1942

1943

1944

1953

1954

1955

1963

1965

1972

1974

1978

1979

1979*

1981

1986

1991

1996

1999

2000

2001

2004

2007

2008

2009

2011

2014

2017

2019

2020

2021

2024

* Em 1979 foram realizadas duas edições do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu ambas

Flamengo é o atual campeão carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Além de ser o maior vencedor, o Flamengo também é o time com maior vice-campeonatos (35). O Vasco vem na sequência, com 26.

