Luiz Araújo destaca evolução no Flamengo e sonha com Seleção

Atleta com mais jogos pelo Flamengo na temporada, o atacante Luiz Araújo vive grande fase e não esconde o desejo de dar um passo ainda maior na carreira: chegar à Seleção Brasileira. Recuperado de lesão e em alta no clube, o jogador sabe que a boa fase no Rubro-Negro pode abrir as portas para realizar esse sonho.

— Estou muito feliz com o momento que eu venho vivendo com a camisa do Flamengo. Cada dia eu me sinto melhor fisicamente, tecnicamente. Claro, eu vim de uma lesão e é muito difícil voltar a atingir o nível físico que eu tinha antes dessa lesão. Graças a Deus, eu venho, eu tenho esses números muito altos aí, vim de campo correndo muito, podendo ajudar, porque eu sei que, muitas das vezes, não volta bem. Também é tecnicamente, mas eu posso ajudar muito a equipe com raça, com garra. Estou muito feliz e só tenho que desejar muita sorte ao Carlo Ancelotti. Vou continuar trabalhando aqui no Flamengo e tenho certeza de que, se eu continuar demonstrando esse futebol que eu venho fazendo aqui em campo, consequentemente pode acontecer. Claro que é um sonho de todo jogador brasileiro estar na seleção, mas só tenho que desejar muita sorte para ele e que, com ele, a gente possa conquistar esse êxito que todos os brasileiros querem — disse o atacante em entrevista coletiva.

O Flamengo sofreu até o fim, mas garantiu a classificação para as oitavas de final da Conmebol Libertadores ao vencer o Deportivo Táchira (VEN) por 1 a 0 no Maracanã. O gol da vitória saiu dos pés de Luiz Araújo, que cobrou falta na medida para Léo Pereira completar de cabeça.

Apesar da vitória importante, o placar magro acendeu um alerta no Flamengo para esse tipo de confronto, no qual o time enfrenta dificuldades diante de linhas defensivas bem postadas. Finalizações de média e longa distância, especialmente de fora da área, tornaram-se uma alternativa necessária — e uma cobrança pessoal para Luiz Araújo, que busca ser ainda mais decisivo nesse tipo de situação.

— Sabemos que as equipes que vêm jogar no Maracanã vão muito fechadas, começam com cinco (defensores). Isso a gente tem que treinar, melhorar a cada dia. E, com certeza, tem que ter a criatividade no 'um para um', tem que ter essa finalização. Eu sou um jogador que me cobra muito, treino muito. Eu, dali, depois do treinamento, procuro ficar um pouco mais, poder finalizar com os meus companheiros ali. Eu acho que isso é uma arma para a defesa ficar muito retrancada, esse chute de longa distância. E também tem a bola parada, que vem se destacando quando a equipe está muito fechada ali — disse Luiz Araújo em entrevista coletiva.

O Flamengo ainda tem mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro, mas o aguardado Mundial de Clubes já é tema no clube. Luiz Araújo, inclusive, reencontrará o país onde atuou por dois anos e meio, defendendo o Atlanta United.

— Estados Unidos é um país onde eu fiquei ali, acho que um ano e meio. Estou muito feliz de poder voltar ali, é um grande país, estou muito feliz ali e espero que eu seja mais feliz ainda com a camisa do Flamengo — comenta o jogador.

Veja abaixo outros trechos da entrevista

Equipe cansada?

— Acho que ganha quem está mais preparado. Acho que todas as equipes têm o mesmo calendário. Claro que tem alguns times que têm a Libertadores, a Copa do Brasil, alguns jogos a mais. Mas a gente já sabia disso desde o começo da temporada, que este ano seria um ano muito difícil por conta desse calendário. Então, estamos preparados, não temos que dar desculpas e, sim, mostrar resultado. Temos um grande jogo aqui, em casa, para buscar a liderança do campeonato. Estamos muito focados nisso, vamos deixar o cansaço de lado e vamos buscar essa liderança que todos nós queremos.

Disputa no ataque

— É, sabemos que temos um grande elenco, estamos vestindo a camisa do Flamengo. E essa disputa é sadia. Tenho certeza de que todos os jogadores querem estar ali em campo. Por isso que a gente trabalha muito, a gente treina muito. E vamos estar prontos sempre que o Filipe precisar. Seja eu, seja o Cebola, o Michel, o Bruno Henrique, Arrascaeta. Tenho certeza de que estamos prontos para ajudar o Flamengo, que é o mais importante.