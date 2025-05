Assista ao vivo à entrevista do atacante Luiz Araújo, do Flamengo

O Flamengo abriu o CT Ninho do Urubu nesta sexta-feira (30) para a atividade de preparação de olho no duelo com o Fortaleza, no domingo (1), no Maracanã, às 18h30 (de Brasília). Antes do treino, o atacante Luiz Araújo conversou com a imprensa.

O Flamengo é o segundo colocado do Brasileirão, com 21 pontos. O Palmeiras é o líder, com 22. Aliás, na última rodada, o time carioca bateu a equipe paulista, e diminuiu a diferença na classificação.

A partida do Flamengo neste domingo será o último jogo da equipe de Filipe Luís antes do Mundial de Clubes. Assim, a torcida rubro-negra prepara uma série de ações no Maracanã em alusão ao torneio. Bandeiras com as imagens dos jogadores campeões do mundo em 1981, por exemplo, estarão na arquibancada.

O Rubro-Negro estreia na competição nos Estados Unidos no dia 16 de junho contra o Espérance, da Tunísia.

Filipe Luís com Luiz Araújo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Situação do Flamengo na Libertadores

O Flamengo sofreu até o final, mas conseguiu garantir sua vaga nas oitavas da Conmebol Libertadores ao bater o Deportivo Táchira (VEN) pelo placar de 1 a 0, com gol de Léo Pereira. Com o resultado, o Rubro-Negro avançou na segunda colocação do Grupo C, com 11 pontos somados. A LDU, do Equador, teve a mesma pontuação e terminou na liderança devido ao saldo de gols (4 a 3) ao vencer o Central Córdoba por 3 a 0.

A posição na chave deixa o Fla em situação desconfortável para as oitavas de final, tendo de decidir o confronto fora de casa contra um dos primeiros colocados. O sorteio dos primeiros duelos de mata-mata será realizado na próxima segunda-feira (2/6).

continua após a publicidade

Os possíveis adversários do Flamengo na próxima fase são: Palmeiras, São Paulo, Racing, River Plate, Estudiantes, Vélez Sarsfield, Internacional e LDU.