Al-Nassr anuncia demissão de Luís Castro

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 11:39 • Riade (SAU)

A passagem de Luís Castro no Al-Nassr chegou ao fim. Com três títulos perdidos de forma frustrante, o clube saudita anunciou a saída do português em suas redes sociais, nesta terça-feira (17), depois de 14 meses à frente da equipe liderada por Cristiano Ronaldo.

Além de perder a Supercopa da Arábia Saudita para o Al-Hilal, na goleada por 4 a 1, os recentes resultados no Campeonato Saudita foram o estopim para a demissão do técnico. Em seis jogos em todas as competições, o Al-Nassr conseguiu duas vitórias, três empates e uma derrota.

Luis Castro chegou ao Al-Nassr em julho de 2023, em transferência polêmica, já que o treinador tinha contrato com o Botafogo quando resolveu trabalhar no futebol saudita. Um dos motivos que levaram à sua saída foi uma ligação que o técnico recebeu de Cristiano Ronaldo, o convidando para treinar a equipe.

Segundo a imprensa local, Stefano Pioli e Zinedine Zidane são alguns dos favoritos para suceder o cargo do comandante português.