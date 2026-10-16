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Flamengo fica na bronca com árbitro contra Estudiantes e reclama de critérios: 'Difícil entender'

Jardim e jogadores questionaram a falta de critério do árbitro

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 11:34
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O Flamengo deixou La Plata com um empate por 0 a 0 com o Estudiantes, na noite de quinta-feira (15), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Com uma atuação abaixo do esperado e o adversário mais próximo da vitória, o Rubro-Negro encerrou a partida com um discurso marcado pelas reclamações contra a arbitragem do paraguaio Juan Gabriel Benítez.

Após o confronto, jogadores e o técnico Leonardo Jardim questionaram a falta de critério do árbitro, o excesso de contatos físicos e a não marcação de faltas durante a partida. Entre os lances contestados pelos rubro-negros estão um puxão em Lucas Paquetá e uma possível penalidade sobre Samuel Lino.

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Alex Sandro foi um dos jogadores que abordaram o assunto após o apito final. O lateral avaliou que a arbitragem mudou o critério ao longo da partida, especialmente na etapa final, quando, na visão dele, as marcações favoreceram mais o time argentino.

— A arbitragem, principalmente no primeiro tempo, deixou o jogo correr muito. No segundo tempo, mudou um pouco o critério. As faltas que eles marcaram, principalmente contra nós, no segundo tempo foram mais a favor deles. Porém, é uma coisa que, quando a gente não tem o controle, a gente realmente não pode fazer nada. A gente só tem que pensar no nosso jogo, na nossa tática para poder sobressair também, além disso — afirmou.

Léo Ortiz também abordou o tema. O zagueiro também afirmou que a arbitragem alternou os critérios ao longo da partida, dificultando a compreensão dos atletas sobre o que seria permitido em campo.

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— Essa é uma característica de jogo deles. Normalmente, os árbitros até deixam o jogo seguir. Este, em alguns momentos, adotou um critério de parar um pouco mais o jogo e, noutros, de repente, começou a deixar o jogo correr mais solto. Portanto, foi um pouco difícil entender qual era o seu critério durante as duas partes — afirmou.

Léo Ortiz durante Estudiantes x Flamengo
Léo Ortiz durante Estudiantes x Flamengo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O defensor também reconheceu a característica física do adversário, especialmente atuando em casa, e ressaltou que o Flamengo precisa estar preparado para esse tipo de confronto. Apesar das reclamações, Ortiz considerou positivo o resultado conquistado na Argentina, já que a vaga será decidida no Maracanã.

— Mas é uma característica natural da equipe argentina entrar muito firme, principalmente a jogar em casa. E nós temos de estar preparados para isso. Penso que estamos bem habituados a este tipo de jogo, principalmente na Libertadores. Fico feliz por termos disputado a partida e não termos tirado o pé em nenhum momento. A nossa equipe também, quando teve de ter uma entrada mais forte, fê-lo. Por isso, estou feliz por termos competido bem e por termos conseguido sair com um resultado que considero positivo, porque agora decidimos em casa e sabemos da nossa força no Maracanã — completou.

Jardim também ficou na bronca

O técnico Leonardo Jardim seguiu a mesma linha e fez críticas mais contundentes à condução da partida. Para o treinador português, o excesso de contato físico prejudicou o estilo de jogo do Flamengo, que encontrou dificuldades para manter a posse de bola e construir suas jogadas.

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— Foi um jogo dentro do que a gente esperava. Extremamente agressivo. Mais do que competitivo, agressivo. Muito difícil de jogar, vocês viram, muitos contatos. O árbitro permitia agarrar, dar porrada, deixou andar. Para nós, que gostamos de ter a bola, houve dificuldades. O contato não permitia a gente ter a bola mais vezes, mas já sabíamos disso, como o árbitro apitava, o que o adversário pretendia fazer — analisou Jardim.

O treinador voltou a criticar a atuação do árbitro ao abordar situações em que, na avaliação dele, os jogadores do Estudiantes cometeram faltas sem serem punidos. Jardim também demonstrou expectativa por uma arbitragem mais rigorosa no confronto de volta, no Maracanã.

— E insisto: o árbitro não deixou jogar. Vi situações que o árbitro nem marcou falta e o adversário agarrava, deitava no chão, dava o contato em vez de ir na bola, e isso é difícil de jogar. Mas só quem esteve lá pode perceber esse tipo de situação. Eu acredito que no Maracanã o árbitro vai ser mais rigoroso nesse tipo de situação, porque assim vira rúgbi — acrescentou.

Estudiantes também reclama da arbitragem

Apesar das críticas do Flamengo, as reclamações não ficaram restritas ao lado rubro-negro. O técnico do Estudiantes, Alexander Medina, também contestou a atuação da arbitragem e afirmou que o time argentino deixou o campo com a sensação de que algumas infrações deveriam ter sido punidas com cartões.

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— Eles fizeram muitas divididas, cometeram muitas faltas, não houve muita fluidez no jogo, houve faltas táticas de ambos os lados e eles não receberam alguns cartões que deveriam ter recebido. Nas semifinais da Libertadores, ninguém vai facilitar as coisas — afirmou Medina.

Flamengo e Estudiantes decidem vaga no Maracanã

Flamengo e Estudiantes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Quem vencer garante vaga na decisão continental. Em caso de novo empate, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.

Do outro lado da chave, Palmeiras e Fluminense disputam a outra vaga na final. No jogo de ida, o Palmeiras venceu por 2 a 1, no Maracanã, e leva a vantagem para a partida de volta.

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