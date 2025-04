No grupo do Flamengo, Central Córdoba e LDU empatam pela Libertadores

Central Córdoba e LDU ficaram no empate em 0 a 0 nesta quinta-feira (3), no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, na Argentina, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado, as equipes abrem o grupo C com um ponto cada; Deportivo Táchira e Flamengo, que se enfrentam às 21h30, completam a chave.

Central Córdoba x LDU: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de controle do Central Córdoba na posse de bola, mas a melhor chance foi da LDU. Logo aos nove minutos, Alex Arce recebeu de Alzugaray e, dentro da área, bateu cruzado para fora, rente à trave. Os mandantes reclamaram de pênalti quando Quintero caiu com o braço na bola aos 40', mas, após revisão no VAR, o árbitro manteve a não marcação.

A segunda etapa foi de maior domínio dos argentinos. Heredia, Florentín e Angulo pararam Valle em três lances em sequência, logo aos 15'/2ºT. Pouco depois, aos 27 minutos, Heredia acertou voleio no centro do gol, obrigando o goleiro adversário a trabalhar mais uma vez. Apesar da pressão, nada de gols no duelo.

O que vem por aí?

O Central Córdoba volta a campo no próximo domingo (6) e visita o Unión de Santa Fé pelo Campeonato Argentino; depois, enfrenta o Flamengo no Maracanã na quarta-feira (9). Por sua vez, a LDU joga apenas na próxima semana, também na quarta-feira (9), e enfrenta o Deportivo Táchira pela Libertadores.

