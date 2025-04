Torcedores do Flamengo vão à loucura com pênalti de Léo Pereira: ‘Jogando vôlei’

O pênalti cometido por Léo Pereira durante o primeiro tempo do duelo entre Flamengo e Central Córdoba nesta quarta-feira (9) repercutiu na web. O lance gerou o gol que abriu o placar para a equipe argentina no Maracanã, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Na jogada, Florentin toca na bola, que sobe e bate na mão do zagueiro rubro-negro, que estava com o braço aberto. O árbitro não apontou a infração imediatamente, mas o VAR recomendou a revisão. Após ir ao monitor, o juiz decidiu marcar o pênalti para o Central Córdoba.

Via redes sociais, torcedores do Flamengo demonstraram a insatisfação o lance. No "X" (antigo Twitter), o nome de Léo Pereira rapidamente se tornou o assunto mais comentado do Brasil. A maioria dos internautas concorda com a marcação do pênalti e culpam o zagueiro pelo erro.

Confira comentários sobre Léo Pereira em Flamengo x Central Córdoba

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CENTRAL CÓRDOBA

2ª RODADA - FASE DE GRUPOS - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro;

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Arújo, De la Cruz e Arrascaeta; Plata, Juninho e Bruno Henrique.

CENTRAL CÓRDOBA: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Lautaro Rivero e Braian Cufré; Jonathan Galván, Iván Gómez e José Florentín; Matías Parello, Leonardo Heredia e Luis Miguel Angulo.

