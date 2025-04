Flamengo x Central Córdoba: jornalistas não perdoam Léo Pereira por pênalti

O Flamengo saiu atrás no placar contra o Central Córdoba-ARG, nesta quarta-feira (9), na Libertadores. O gol marcado pela equipe argentina foi marcado de pênalti, cometido pelo zagueiro Léo Pereira. O defensor tocou com a mão na bola dentro da área, em ação criticada por jornalistas nas redes sociais.

O lance aconteceu aos 22 minutos do primeiro tempo, quando o atacante do Central Córdoba tocou na bola, que pegou na mão de Léo Pereira, que estava com o braço aberto. O árbitro não marcou o pênalti em campo, mas o VAR revisou o lance, que culminou na penalidade, convertida por Leonardo Heredia.

Veja a repercussão do lance entre jornalistas: