O sorteio realizado nesta quarta-feira (9), na sede da CBF, definiu que o Flamengo vai enfrentar o Botafogo-SP na terceira fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro estreia na competição entre os dias 29 de abril e primeiro de maio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

A ordem dos mandos de campo também foi definida durante a ceriômonia na sede da entidade. Assim, o Flamengo começa fora de casa, em São Paulo, e decide o jogo de volta no Rio de Janeiro.

No retrospecto do confronto, as equipes já se enfrentaram sete vezes, com cinco vitórias rubro-negras, um empate e uma derrota. A única vitória do Botafogo-PB foi diante do Flamengo de Zico, Rondinelli, Andrade e Adílio, em 1980, em pleno Maracanã.

continua após a publicidade

Em caso de empate na soma dos dois resultados, a decisão da classificação sairá nos pênaltis. O gol fora de casa não é critério de desempate. Ao fim da terceira fase, um novo sorteio será feito na sede da CBF para definir os confrontos das oitavas de final.

Para a definição dos potes, foi utilizado o Ranking Nacional da CBF. NO pote 1, estão os 16 melhores colocados, enquanto no 2, do 16º ao 32º. Confira a divisão:

continua após a publicidade

Pote 1 : Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Flamengo , Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco.

: Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, , Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco. Pote 2: Aparecidense, Botafogo-PB, Brusque, Capital-DF, Ceará, CRB, Criciúma, CSA, Maracanã-CE, Maringá, Náutico, Novorizontino, Operário-PR, Paysandu, Retrô-PE, Vila Nova

Datas da Copa do Brasil

3ª fase: 29, 30/4 e 1/5 (ida) e 20, 21 e 22/5 (volta) Oitavas: 29, 30 e 31/7 (ida) e 5, 6 e 7/8 (volta) Quartas: 26, 27 e 28/8 (ida) e 11/9 (volta) Semifinais: 4 e 5/10 (ida) e 18 e 19/10 (volta) Finais: 2/11 (ida) e 9/11 (volta)

Premiação

3ª fase: R$ 2.315.250

R$ 2.315.250 Oitavas: R$ 3.638.250

R$ 3.638.250 Quartas: R$ 4.740.750

R$ 4.740.750 Semifinais: R$ 9.922.500

R$ 9.922.500 Vice-campeão: R$ 33.075.000

R$ 33.075.000 Campeão: R$ 77.175.000

➡️ Precoce? Especialista comenta recuperação e retorno de Pedro, do Flamengo