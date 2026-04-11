Leonardo Jardim destaca jogador preterido por Filipe Luís no Flamengo: 'Diferente'

Leonardo Jardim tem trabalhado para recuperar jogadores no Flamengo. Um deles é Wallace Yan, atacante que ficou próximo de deixar o clube para se transferir ao Red Bull Bragantino em janeiro, ainda sob o comando de Filipe Luís.

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Em entrevista ao "MengoCast", programa da "Flamengo TV", o técnico elogiou o jovem. O português admitiu o início de ano conturbado do jogador, mas afirmou que ele está motivado e têm evoluído. Além disso, destacou as características de movimentação de Wallace e o comparou a Pedro, titular da posição.

— Wallace é um jogador da nossa base, que teve também um início de temporada difícil. Todos sabemos que a houve possibilidade de ele sair do Flamengo, ele acabou ficando. Era um jogador que ainda não tinha jogado para o Brasileiro, agora já jogou dois jogos (na verdade, foram três). Ele sabe que tem que se preparar, porque futebol é o momento — disse Jardim.

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— No momento que ele for chamado, ele tem que representar da melhor forma a Nação e a equipe. Por isso, ele está trabalhando, eu o vejo motivado. É um jogador com um perfil diferente do Pedro, porque é um jogador de mais profundidade. É um jogador mais físico no deslocamento, e é um jogador que nós achamos interessante, que pode nos ajudar — destacou o treinador rubro-negro.

O Flamengo volta a campo neste domingo (12), às 18h (de Brasília) e enfrenta o Fluminense no Maracanã. O clássico é válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Wallace Yan em ação pelo Flamengo contra o Red Bull Bragantino (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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