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Flamengo encaminha renovação de contrato de Bruno Henrique

Clube e jogador têm acordo verbal, e assinatura depende de detalhes

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Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/04/2026
12:55
Bruno Henrique x Cusco
imagem cameraBruno Henrique contra o Cusco na estreia da Libertadores (Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)
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Flamengo e Bruno Henrique chegaram a um acordo pela renovação do vínculo até o fim de 2027. O contrato atual é válido até o final deste ano e será estendido por mais uma temporada.

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Há um acerto verbal entre clube e jogador, e restam apenas detalhes burocráticos para que a renovação seja concretizada. A expectativa é que as partes se reúnam nos próximos dias para assinar o novo contrato. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

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No último mês, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, já havia externado a vontade de manter o jogador de 35 anos.

— A intenção do Flamengo com o Bruno Henrique até quando ele queira jogar bola. É isso, simples assim. Para além disso (dos títulos), o Bruno tem um amadorismo na alma que nos encanta, para além do que o torcedor vê em campo. É um cara muito importante para o elenco, para unidade do grupo. É um jogador que incorpora na essência aquilo que a gente acredita que sejam os valores rubro-negros. O lugar dele é aqui — disse Bap.

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Bruno Henrique com o troféu da Libertadores
Bruno Henrique com o troféu da Libertadores (Foto: Adriano Fontes/CRF)

Bruno Henrique chegou ao Flamengo em janeiro de 2019, contratado junto ao Santos. Em sete anos, o atacante se consolidou como um dos grandes ídolos da história rubro-negra, sendo, ao lado de Arrascaeta, quem mais conquistou títulos com o Manto Sagrado: são 17 troféus da dupla na Gávea.

Além disso, o camisa 27 soma 113 gols e 56 assistências em 352 jogos pelo Mais Querido. Nesta temporada, ele balançou as redes três vezes e serviu os companheiros outras duas em 11 partidas.

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