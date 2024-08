Léo Pereira revela condição de Pedro após lesão em Flamengo x Bolívar

Léo Pereira e Pedro durante a partida entre Flamengo e Bolívar no Maracanã (Fotos: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por João Brandão • Publicada em 16/08/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Autor do segundo gol do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Bolívar, na noite de quarta-feira (15), Léo Pereira conversou com a imprensa após a partida. Entre outros assuntos, o jogador comentou as situações de Pedro e Gabigol, que deixaram o campo lesionados, e revelou conversa com o camisa 9.

- Falei só com o Pedro ali no final do jogo, não vi o Gabi. Pedro falou que ele já está 'voando' (risos) e logo jogo vai estar com a gente. Mas, falando sério, a gente espera que ele possa estar bem e se recuperar o quanto antes. É um jogador importante, nosso jogador mais decisivo dentro de campo, que nos ajuda muito. A gente perdeu recentemente o Cebolinha e o Matías (Viña), e agora a gente espera que não seja nada demais com esses jogadores que sentiram no jogo de hoje - afirmou o zagueiro.

Léo Pereira também comentou problemas do Rubro-Negro durante a temporada. O primeiro sendo a bola parada defensiva, que tem gerado gols aos adversários. Depois, falou sobre a quantidade de jogos na temporada e a relação do calendário com a quantidade de lesões no Flamengo.

- A bola para é uma coisa que vem nos incomodando, a gente vem sofrendo gols. E a gente tem que trabalhar e trabalha com certeza mais forte ainda para que a gente possa não levar gols. Então, a gente trabalha tanto a bola parada defensiva quando a ofensiva para usufruir da melhor maneira - disse Léo Pereira, que completou:

- O calendário aqui é maluco, a gente já tem jogo daqui 72 horas, se não me engano. É quase desumano. Acho que é o sexto ou sétimo jogo seguido meu, e realmente não dá tempo de se recuperar 100%. A gente tem que ver um jeito de jogar uma vez por semana ou jogar menos partidas, porque isso realmente atrapalha o jogador - completou o zagueiro do Flamengo.

