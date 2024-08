Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, em partida pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 01:40 • Rio de Janeiro

Após a vitória do Flamengo sobre o Bolívar pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o zagueiro Fabrício Bruno revelou proposta para defender o Rennes, da França, e falou sobre uma possível saída do Rubro-Negro. Confira no player abaixo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

▶️ Oitavas da Libertadores: Flamengo vive drama com bolas áreas; entenda e veja números

No início desta temporada, o jogador recebeu proposta para se transferir para o West Ham, da Inglaterra, mas apesar de já ter tudo acertado com o Flamengo, o jogador preferiu permanecer no futebol brasileiro.

– Sonho eu tenho. Nunca neguei isso. Nunca escondi nada de ninguém, até para a própria diretoria, sempre manifestei essa desejo. Do West Ham eu não fui porque para mim não é bom. Era ótimo para o clube, mas para mim não era. Então tem que respeitar esses momentos tambem. Nâo vou sair daqui somente por sair. Estou num clube gigante, um dos maiores do mundo. É um prazer imenso tá aqui. Fico emocionado por tudo o que eu já passei na vida. Não é fácil chegar no Flamengo. Mesmo sabendo que não sou uma unanimidade, mas eu sempre procuro entregar o meu melhor por esse clube. Sou muito grato por todos que me ajudaram a chegar até aqui e continuar performando a um ano e meio praticamente, e eu procuro entregar o meu melhor sempre.

Sobre desejo de jogar na Europa

– É difícil falar. O desejo vai ser resolvido com a diretoria e esperar as próximas decisões. Eles sabem do meu sonho, e para mim, que tenho 28 anos hoje, cheguei na Seleção Brasileira, a minha caminhada nunca foi fácil, sempre foi difícil. Oportunidades aparecem, mas eu respeito os processos. Não sou um cara egoísta, talvez por isso eu seja menos badalado, poe ser um cara que joga literalmente para o clube. Mas sigo trabalhando e me dedicando. O que tiver que acontecer, vai acontecer.

– Eu sou um cara muito transparente com todo mundo, e o clube também é comigo. Então os momentos difiíceis. Que Deus faça o que for melhor para mim, para o clube e para a minha família.