Jornalista faz dura crítica a dirigentes do Flamengo após lesões de Pedro e Gabigol

Pedro e Gabigol deixaram o gramado com lesões na coxa (Foto: Pablo PORCIUNCULA/AFP e Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 23:53 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o Bolívar por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas da Libertadores, mas contou com dois problemas: as saídas de Pedro e Gabigol por lesão. Nas redes sociais, o jornalista Renato Maurício Prado criticou dirigentes do clube por falta de opções para a posição no time.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Gabriel também sofre uma distensão. Belo trabalho de preparação física, hein? E o Gabi nem estava jogando pra ter cansaço muscular. Quem serão os atacantes nos próximos jogos? Braz e Spindel, os patetas que não contrataram ninguém? - criticou o jornalista.

Se as lesões de Pedro e Gabigol forem confirmadas e causarem a ausência da dupla nos próximos jogos, o Flamengo terá apenas Carlinhos como centroavante de ofício. O jogo de volta contra o Bolívar ocorre na próxima semana. Antes, o Rubro-Negro tem clássico contra o Botafogo, pelo Brasileirão.