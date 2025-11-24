Léo Pereira, do Flamengo, revela incômodo por falta de oportunidade na Seleção

Léo Pereira, que vive grande fase com a camisa do Flamengo, é um dos pilares da equipe de Filipe Luís. O zagueiro rubro-negro se tornou um dos jogadores mais identificados com os torcedores, que pedem o seu nome na Seleção Brasileira. Esse tema, aliás, é um dos que incomodam o defensor, que ainda não teve uma oportunidade.

Nas vésperas da decisão pela Libertadores, Léo Pereira revelou que busca diariamente mostrar o seu valor para receber a chance na Canarinho. O zagueiro, no entanto, reconhece o alto nível de concorrência.

— Não é que é doloroso. Não é a palavra. Mas eu fico incomodado. Não tem como. É algo que busco diariamente. Não estou me preparando desde o início do ano para chegar na Seleção em 2026, não é isso. Mas me preparo a cada semana para jogar e performar. Quando vejo que estou preparado, pronto e fazendo as coisas acontecerem, fluírem e estou no melhor momento da carreira... falei em uma entrevista esses dias: o que posso fazer a mais? O que falta? — disse Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, em entrevista ao "Ge".

Léo Pereira durante treino no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/ Flamengo)

— É preciso entender que a concorrência é muito alta, jogadores de Europa, companheiros aqui do Brasil, tem que estar muito bem alinhado comigo, com o que eu quero para a minha carreira, o que quero e posso entregar. Não depende de mim. Tem outros jogadores, escolhas técnicas. No que depender de mim, contem com o que for preciso. O que tenho feito durante o ano é muito gratificante ouvir as palavras do Filipe, companheiros de equipe, torcida, imprensa também. Estou preparado para qualquer cenário, é um objetivo pessoal, de qualquer brasileiro, chegar na Seleção. Tenho que entender também que tenho concorrência, mas preciso me preparar diariamente para poder, quem sabe, receber uma oportunidade — completou.

Semana mais importante do Flamengo no ano

O Flamengo iniciou nesta segunda-feira a sua semana mais importante em 2025. Afinal, na terça-feira, o time de Filipe Luís pode conquistar o título do Brasileirão. Já no sábado, encara o Palmeiras pela decisão da Libertadores. Léo Pereira falou sobre a expectativa para os próximos dias.

— Semana de grandes emoções. Com certeza. Já vivi momentos especiais, grandes aqui no clube. Mas é uma semana diferente, até pelo ano que venho vivendo. Acredito que estou muito mais preparado em todos os sentidos, seja fisicamente, mentalmente, taticamente. Momento especial que estou tentando desfrutar o máximo possível. Precisa tirar essa tensão e aproveitar os mínimos detalhes, uma conversa, um aquecimento, tudo que tivermos. Dentro de campo ainda mais. Momento único na minha carreira, com esses personagens que estão nesse meu dia a dia, talvez não estarão mais (em outra oportunidade) — analisou.

