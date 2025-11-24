Nesta terça-feira (25), o Atlético enfrenta o Flamengo às 21h30 na Arena MRV, em jogo válido pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Sampaoli tem um titular suspenso e uma dúvida no meio campo.

Após a derrota para o Lanús na final da Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro volta a ser fundamental para a temporada do Galo. A competição nacional é a única maneira do alvinegro conseguir uma vaga para a Libertadores em 2026.

Desfalques para a partida

Para a partida contra o líder do Brasileirão nesta terça, Sampaoli tem dois problemas no time titular para escalar o Atlético. Igor Gomes foi expulso contra o Bragantino e cumpre suspensão automática.

A outra dor de cabeça, é Alan Franco, que é dúvida para o jogo. O volante sofreu uma lesão na última semana e mesmo assim jogou a final contra o Lanús. Pode ser que o jogador seja poupado para se recuperar e retornar nos próximos compromissos.

Além deles, Patrick também é dúvida para a partida. O jogador que não atua desde junho, se recuperou de uma lesão mas nem chegou a atuar e sentiu outra possível, na última semana. O volante será reavaliado pelo dm do Galo que divulgará mais informações sobre o atleta.

Três jogadores seguem no departamento médico lesionados: Lyanco, Junior Santos e Caio Maia. Cuello já iniciou o processo de transição, mas ainda não deve ser opção.

Expulsão de Igor Gomes contra o Bragantino (Foto: Vitor Vidal/Gazeta Press)

Opções de Sampaoli para escalar o Atlético

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert;

Laterais: Saravia, Natanael Guilherme Arana e Caio;

Zagueiros: Junior Alonso, Ivan Román, Ruan e Vitor Hugo;

Meio-campistas: Alexsander, Fausto Vera, Gabriel Menino, Bernard, Reinier, Gustavo Scarpa e Iseppe;

Atacantes: Hulk, Dudu, Rony, Biel, Cadu, Isaac e João Marcelo.