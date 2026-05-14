Técnico da equipe sub-20 do Flamengo deixa o cargo

O Flamengo anunciou nesta quinta-feira (14) a saída do técnico Bruno Pivetti do comando da equipe sub-20. O auxiliar Ricardo Pagani também deixa o clube. Em nota oficial, o Rubro-Negro agradeceu aos profissionais pelos serviços prestados e destacou as conquistas obtidas durante o período de trabalho na Gávea.

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Bruno Pivetti chegou ao Flamengo em 2025 após passagem pelo time profissional do Operário Ferroviário. No comando da equipe sub-20 rubro-negra, o treinador teve passagem marcada por títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro e a Copa Intercontinental Sub-20.

Bruno Pivetti durante coletiva (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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Em comunicado, o Flamengo afirmou que divulgará em breve as novas diretrizes relacionadas à comissão técnica da categoria.

Além da nota oficial do clube, Bruno Pivetti também utilizou as redes sociais para se despedir do Flamengo. O treinador publicou uma mensagem de agradecimento ao clube, aos atletas e aos torcedores após o encerramento de sua passagem pelo sub-20 rubro-negro.

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