menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Técnico da equipe sub-20 do Flamengo deixa o cargo

Bruno Pivetti deixa o clube junto do auxiliar Ricardo Pagani

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/05/2026
14:06
Favorite o Lance! no Google
Bruno Pivette Flamengo Mirassol
imagem cameraBruno Pivette durante duelo entre Flamengo e Mirassol (Foto: Caique Coufal / Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo anunciou nesta quinta-feira (14) a saída do técnico Bruno Pivetti do comando da equipe sub-20. O auxiliar Ricardo Pagani também deixa o clube. Em nota oficial, o Rubro-Negro agradeceu aos profissionais pelos serviços prestados e destacou as conquistas obtidas durante o período de trabalho na Gávea.

continua após a publicidade

➡️ Vitória x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Bruno Pivetti chegou ao Flamengo em 2025 após passagem pelo time profissional do Operário Ferroviário. No comando da equipe sub-20 rubro-negra, o treinador teve passagem marcada por títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro e a Copa Intercontinental Sub-20.

Bruno Pivetti durante coletiva (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Bruno Pivetti durante coletiva (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Em comunicado, o Flamengo afirmou que divulgará em breve as novas diretrizes relacionadas à comissão técnica da categoria.

Além da nota oficial do clube, Bruno Pivetti também utilizou as redes sociais para se despedir do Flamengo. O treinador publicou uma mensagem de agradecimento ao clube, aos atletas e aos torcedores após o encerramento de sua passagem pelo sub-20 rubro-negro.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nos jogos do Flamengo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Para acompanhar as notícias do Rubro-Negro, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias