Paquetá revela importância de Filipe Luís em seu retorno ao Flamengo: 'O maior responsável'
Jogador também enalteceu a postura do novo técnico, Leonardo Jardim, após a conquista
- Matéria
- Mais Notícias
Depois de conquistar o título do Campeonato Carioca de 2026 com o Flamengo, o meia Lucas Paquetá destacou a importância do ex-treinador rubro-negro, Filipe Luís, em sua volta ao clube. Em entrevista após a conquista, o jogador afirmou que o ex-lateral foi o principal responsável por seu retorno ao Rubro-Negro.
Renato Maurício Prado aponta herói de título do Flamengo: ‘Mais uma vez’
Fora de Campo
Leonardo Jardim exalta Filipe Luís após título na estreia pelo Flamengo: ‘Grande abraço’
Flamengo
Léo Pereira enaltece participação de Filipe Luís no título do Flamengo: ‘É para ele também’
Flamengo
- O Filipe é um amigo, um cara sensacional, como eu disse. Ele foi o maior responsável por eu estar aqui hoje, por todo o esforço que fez para me trazer. Eu gostaria muito de ter correspondido mais rápido, de ter ajudado mais e sido mais incisivo, por assim dizer. Mas estou muito feliz, é um dia muito especial para mim - afirmou.
O meia também aproveitou para agradecer ao ex-comandante e desejar sucesso em sua trajetória profissional. Paquetá ressaltou a importância de Filipe Luís para o grupo e para o momento vivido pelo clube.
- Desejo toda a sorte ao Filipe Luís. Agora temos um novo treinador que chegou também querendo ganhar muito. Ver a felicidade dele ali hoje é muito importante para o grupo. Temos que seguir trabalhando, porque isso faz parte do nosso trabalho.
A conquista do Campeonato Carioca marca um momento especial para Paquetá, que retornou ao Flamengo após passagem pelo futebol europeu. Revelado nas categorias de base do clube, o meia voltou a vestir a camisa rubro-negra com a missão de reforçar o elenco e ajudar o time a conquistar títulos.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
FICHA TÉCNICA ✅
FLUMINENSE X FLAMENGO
Final — Campeonato Carioca
📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro de 2026, 18h (de Brasília)
📍Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols:
🟨 Cartões amarelos: Renê, Serna, Lucho Acosta e Canobbio (FLU); Samuel Lino e Jorginho (FLA)
🏟️ Público: 69.315 presentes;
💰 Renda: R$ 5.270.903,50
👥 ESCALAÇÕES
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê (Guilherme Arana); Martinelli, Hércules (Otávio) e Lucho Acosta (Ganso); Serna (Savarino), Canobbio e John Kennedy.
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal (Lucas Paquetá), Pedro (Plata) e Samuel Lino (Everton Cebolinha).
🧑⚖️ ARBITRAGEM
🗣️ Árbitro: Bruno Arleu de Araújo
🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto
🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
- Matéria
- Mais Notícias