Paquetá revela importância de Filipe Luís em seu retorno ao Flamengo: 'O maior responsável'

Depois de conquistar o título do Campeonato Carioca de 2026 com o Flamengo, o meia Lucas Paquetá destacou a importância do ex-treinador rubro-negro, Filipe Luís, em sua volta ao clube. Em entrevista após a conquista, o jogador afirmou que o ex-lateral foi o principal responsável por seu retorno ao Rubro-Negro.

- O Filipe é um amigo, um cara sensacional, como eu disse. Ele foi o maior responsável por eu estar aqui hoje, por todo o esforço que fez para me trazer. Eu gostaria muito de ter correspondido mais rápido, de ter ajudado mais e sido mais incisivo, por assim dizer. Mas estou muito feliz, é um dia muito especial para mim - afirmou.

Paquetá abraça Filipe Luís na chegada ao Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O meia também aproveitou para agradecer ao ex-comandante e desejar sucesso em sua trajetória profissional. Paquetá ressaltou a importância de Filipe Luís para o grupo e para o momento vivido pelo clube.

- Desejo toda a sorte ao Filipe Luís. Agora temos um novo treinador que chegou também querendo ganhar muito. Ver a felicidade dele ali hoje é muito importante para o grupo. Temos que seguir trabalhando, porque isso faz parte do nosso trabalho.

A conquista do Campeonato Carioca marca um momento especial para Paquetá, que retornou ao Flamengo após passagem pelo futebol europeu. Revelado nas categorias de base do clube, o meia voltou a vestir a camisa rubro-negra com a missão de reforçar o elenco e ajudar o time a conquistar títulos.

FICHA TÉCNICA ✅

FLUMINENSE X FLAMENGO

Final — Campeonato Carioca

📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro de 2026, 18h (de Brasília)

📍Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols:

🟨 Cartões amarelos: Renê, Serna, Lucho Acosta e Canobbio (FLU); Samuel Lino e Jorginho (FLA)

🏟️ Público: 69.315 presentes;

💰 Renda: R$ 5.270.903,50

👥 ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê (Guilherme Arana); Martinelli, Hércules (Otávio) e Lucho Acosta (Ganso); Serna (Savarino), Canobbio e John Kennedy.

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal (Lucas Paquetá), Pedro (Plata) e Samuel Lino (Everton Cebolinha).

🧑‍⚖️ ARBITRAGEM

🗣️ Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga