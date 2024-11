Landim critica Gabigol: o que os números dizem sobre o desempenho pelo Flamengo

Gabigol se despede do Flamengo após conquistar título da Copa do Brasil em 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Gabriel Bergone , supervisionado por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro (RJ)

A história de amor entre Gabigol e Flamengo está próxima do divórcio. O centroavante, mesmo após protagonizar o título da Copa do Brasil diante do Atlético-MG, está cada vez mais perto de um ponto final em sua trajetória no clube, e a relação com a gestão de Rodolfo Landim entra em constante derretimento.

No último domingo (10), Gabigol anunciou sua saída do Flamengo no fim da temporada, uma vez que seu contrato será encerrado e não houve acordo por uma renovação com o clube. Pouco tempo depois da declaração, o atacante foi afastado da equipe principal e não atuou contra o Atlético-MG, na última quarta (13), pelo Brasileirão. A presença do jogador nos próximos jogos do clube está indefinida.

A decisão de afastá-lo foi tomada pelo departamento de futebol do clube carioca. Em nota, o perfil oficial do Rubro-Negro afirmou que os próximos passos do jogador no clube serão definidos por Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e pelos representantes do atleta.

Em entrevista ao "Flow Podcast", o presidente Rodolfo Landim foi perguntado por que não conseguiu um acordo pela renovação do atleta. O mandatário afirmou que o clube sempre apostou no jogador, mas colocou em dúvida se o próprio camisa 99 tem fé no próprio futebol para continuar no clube.

Landim afirmou que, se ofereceu um ano agora após duas temporadas ruins do atacante, não seria problema propor um contrato mais longo caso Gabigol recuperasse o bom futebol.

- Eu não sei se é o Flamengo que não acredita nele, ou se é ele que não acredita nele. Ele fez uma proposta de mais quatro anos de contrato, com um crescimento significativo na remuneração. A prova que acreditamos na capacidade de recuperação dele é que fizemos uma proposta no valor que ele pediu, mas por um ano. Tivemos um grande desempenho dele até 2022, e falando sinceramente, em 2023 e 2024 o desempenho do Gabriel foi bem inferior. O Flamengo acredita nele e acredita que pode ter o Gabigol dos primeiros quatro anos. Ele é um ídolo, está marcado na história - disse Landim.

Pelo Flamengo, números de Gabigol em 2024 são piores que Carioca de 2019

Apesar de ter sido o herói do Flamengo na conquista da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, Gabigol teve um ano antagônico ao desempenho da decisão do mata-mata nacional. Em 2024, o atacante somou sete gols e uma assistência em 35 jogos, sendo 11 como titular, já que não teve muitas oportunidades quando Tite estava no comando.

Apenas no Campeonato Carioca de 2019, o jogador havia marcado sete gols e concedido dois passes para gol. Se somarmos os números de gols dos últimos dois anos do centroavante, será menor que nos primeiros oito meses do jogador no clube carioca.

Vale destacar que Gabigol esteve fora de embate por envolvimento em diversas polêmicas no ano de 2024: suspensão por doping, ter usado camisa do Corinthians em meio à negociação de renovação e problemas com a diretoria.

Exame antidoping

No dia 25 de março de 2024, Gabigol foi acusado de dificultar a realização de um exame antidoping surpresa no CT Ninho do Urubu. Na ocasião, o jogador do Flamengo não teria se apresentados aos agentes responsáveis pela realização do exame antes do treino.

Com isso, o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD) puniu Gabigol com dois anos de suspensão com votação terminando 5 x 4. No entanto, após o jogador recorrer da decisão ao Corte Arbitral do Esporte (CAS), a defesa do atacante conseguiu efeito suspensivo um mês depois - o atacante perdeu nove jogos por suspensão.

Camisa do Corinthians

No dia da folga do Flamengo, Gabigol fez um churrasco em sua casa que contou com a presença de funcionários do clube. Entretanto, o atleta teve uma foto com a camisa do Corinthians vazada.

Nos bastidores, o atacante afirma que não fez nenhum movimento para que a imagem fosse divulgada nas redes sociais, segundo a informação da "ESPN". Em meio as polêmicas sobre renovação de contrato e o interesse do Timão, o atleta busca descobrir o autor da foto que o prejudicou.