José Boto traz mudanças no cotidiano do Flamengo; confira

A chegada de José Boto ao Flamengo dará início a uma série de mudanças no cotidiano da equipe. O diretor de futebol, homem de confiança do presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, anunciou que o Rubro-Negro disponibilizará maiores espaços para a imprensa no Ninho do Urubu. Uma das novidades será o retorno dos treinos abertos (minutos iniciais das atividades) para a imprensa.

continua após a publicidade

➡️ Boto sobre Filipe Luís no Flamengo: ‘Quero acabar com a hegemonia dos portugueses’

Além disso, o dirigente português garantiu que jogadores estarão à disposição para coletivas de imprensa. Outra novidade será a respeito do cronograma. A imprensa receberá um material semanal com informações sobre os horários do elenco principal.

- Vocês (imprensa) vão receber um material, no qual terão acesso a programação do elenco profissional. Todas as semanas irão receber uma planilha daquilo que vai acontecer. Detalhes sobre os treinos - disse José Boto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O anúncio do dirigente pegou os jornalistas de surpresa. Afinal, desde 2020 o Flamengo não permite a entrada da imprensa em treinamentos. O mesmo vale para coletivas de imprensa, com exceção para apresentação de jogadores.

José Boto ao lado de Filipe Luís no Ninho do Urubu durante treinamento (Foto: Divulgação/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real