Boto sobre Filipe Luís no Flamengo: ‘Quero acabar com a hegemonia dos portugueses’

José Boto, diretor de futebol do Flamengo, falou em entrevista coletiva, nesta quarta-feira (8), sobre Filipe Luís. O português reforçou a confiança no treinador e disse que quer acabar com a hegemonia dos seus compatriotas no Brasil.

- Eu quero acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil com o Filipe Luís - contou.

O dirigente falou ainda sobre o perfil de contratações do Flamengo e como será a postura dele em relação as informações de transferências do clube.

- Venho de uma cultura que p segredo é a alma do negócio. Falar de negociações prejudica o Flamengo. Eu não vou responder, nunca vou responder - disse Boto, que ainda completou:

- A questão é: todos os jogadores que vierem são jogadores que servem o modelo do Flamengo. Ninguém vai ser contratado pra agradar a imprensa ou torcida. Temos sempre 2 campeões, o da pré-temporada e o campeão real. Nós queremos ser o campeão real no fim da temporada.

O português, novo Diretor Técnico do Flamengo, chegou ao Rio noo fim de dezembro. Em suas primeiras declarações em solo brasileiro, o dirigente elogiou o atual elenco rubro-negro e o técnico Filipe Luís, além de afirmar que o grupo “ainda tem alguma coisa para dar”.

