Elenco principal do Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu

O elenco principal do Flamengo se reapresentou na tarde desta quarta-feira (8) no Ninho do Urubu. Além dos jogadores, novos profissionais que chegam ao clube tiveram o primeiro dia no centro de treinamento rubro-negro.

A chegada dos atletas ao local aconteceu durante a coletiva de imprensa de José Boto, diretor de futebol. Neste primeiro dia, eles realizaram exames médicos e avaliações físicas. O cenário, aliás, é de praxe para o retorno das atividades.

Após as atividades desta quarta, os jogadores do Flamengo terão mais dois dias de trabalho no Ninho do Urubu (quinta e sexta). Na sexta à noite, a delegação embarca para os Estados Unidos, sede da pré-temporada rubro-negra.

Novos profissionais no Flamengo

Em vídeo disponibilizado pela FlaTV, é possível ver José Luiz Runco, que assume o cargo de diretor médico geral, conversando com alguns atletas. Fernando Sassaki, novo chefe do departamento médico, e Alfredo Almeida, assistente de Boto, também aparecem na gravação.

Runco ao lado de Boto e Gerson no Ninho do Urubu (Foto: Reprodução)

Time alternativo já vinha treinando

Enquanto os jogadores do time principal aproveitavam os últimos dias de férias, a equipe alternativa, que jogará os primeiros jogos do Campeonato Carioca, já vinha treinando no Ninho do Urubu, sob o comando do técnico Cléber dos Santos.

