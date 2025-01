O Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, está próximo de ganhar mais um campo, o décimo do seu complexo. Trata-se de um miniestádio, que conta com as obras já nos estágios finais. A reportagem do Lance! esteve no local e mostra detalhes da estrutura.

continua após a publicidade

➡️ Elenco principal do Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu

Nas imagens é possível analisar que o gramado (natural) teve um processo de crescimento comparado com o fim de novembro de 2024, quando o Lance! publicou atualização das obras. Homens trabalham no local utilizando retroescavadeira, além de outras ferramentas.

Homens trabalhando nas obras no miniestádio do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A tendência é que nos próximos dias os alambrados começam a ser instalados. A arquibancada terá capacidade inferior a duas mil pessoas. O espaço contará com três vestiários, além de um setor destinado para arbitragem.

continua após a publicidade

Quando o miniestádio do Flamengo deve ser liberado?

Inicialmente, o clube projetou a finalização da operação, apenas o campo, para a reta final deste ano. Com o atraso, a tendência é que o espaço seja liberado até meados de maio.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Quais jogos o miniestádio receberá?

A ideia do Flamengo é utilizar a estrutura para receber jogos das categorias de base no masculino e do time profissional feminino.

Confira imagens das obras

Obras no miniestádio do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Obras no miniestádio do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real