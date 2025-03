José Boto sobre renovação de Gerson: ‘Ainda não está decidida’

Na premiação do Campeonato Carioca, na noite desta quinta-feira (27), o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, falou sobre a renovação de Gerson. Em entrevista na zona mista, Boto afirmou que as negociações estão avançadas e próximas de um desfecho. Entretanto, ainda não há nada concretizado sobre a permanência do meio-campista.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Na última semana, o Lance! apurou que o estafe de Gerson recebeu uma proposta de renovação de contrato do clube carioca, com uma valorização salarial. O Flamengo, no entanto, ainda não recebeu a resposta.

As partes entendem que um cenário positivo pode ser selado em breve. Ao ser perguntado sobre a negociação, o diretor botou panos quentes na situação, entretanto, não confirmou sobre a extensão de vínculo.

- Não chegamos a um acordo. Está próximo, porém ainda não está decidido - disse José Boto.

Gerson é um dos grandes nomes no elenco do Flamengo nos últimos anos (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Quem também comentou sobre o assunto foi Marcão, pai e empresário de Gerson. Ao ser abordado sobre como anda a renovação, Marcão enfatizou que ainda não tem nada selado, mas que um final feliz para o jogador, clube e torcida parece próximo. Vale lembrar que foi o empresário que cobrou uma valorização de Gerson.

- Temos um compromisso com o Flamengo. A diretoria está resolvendo de uma forma transparente com a gente. Tem tudo para dar certo, porém, ainda estamos na conversa. Mas vai dar tudo certo, logo isso terá um desfecho lindo - afirmou Marcão.

continua após a publicidade

Entrave na renovação de Gerson no Flamengo

O Flamengo manifestou interesse em renovar o contrato de Gerson, visando aumentar o valor do passe e garantir a permanência dele no elenco. A proposta inclui reajuste salarial e elevação da multa rescisória, mas as negociações ainda não avançaram.

Marcão cobrou publicamente a valorização prometida quando o meia retornou ao clube em 2023, alegando que Gerson abriu mão de melhores salários na época. Apesar de ser peça-chave do time e alvo de clubes europeus, como o Zenit, o camisa 8 mantém um dos vencimentos mais baixos entre os destaques do elenco.

Com contrato até dezembro de 2027, o impasse persiste: o Flamengo já fez duas ofertas, mas a situação permanece indefinida. Aos 27 anos e em boa fase, Gerson segue como prioridade para a diretoria, que busca encerrar a polêmica com uma renovação satisfatória.