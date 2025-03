Wesley foi um dos jogadores do Flamengo que esteve nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O lateral rubro-negro, inclusive, foi titular na derrota do Brasil por 4 a 1 para a Argentina. Após críticas sobre o seu desempenho, inclusive de uma jornalista, Luiz Araújo, atacante do time carioca, saiu em defesa do companheiro.

- Essa fala foi muito infeliz. O Wesley é um grande jogador, vem demonstrando isso no maior clube do Brasil, fazendo grandes atuações. Não a toa está na Seleção Brasileira. Jogar bem ou jogar mal faz parte, creio que ele tem muito a crescer na Seleção - disse Luiz Araújo no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo.

Wesley, do Flamengo, em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Entenda o cenário

Ana Thaís Matos, comentarista da TV Globo, publicou a seguinte mensagem após o jogo contra os argentinos: “Wesley sendo apresentado ao futebol de adultos e não essa lerdeza que a gente vive no Brasil”.

Além da partida contra a seleção argentina, Wesley, do Flamengo, também atuou no confronto contra a Colômbia. O lateral entrou em campo aos 34 minutos do segundo tempo e teve uma boa atuação.

Oportunidade com a Amarelinha

Ainda sobre a seleção pentacampeã mundial, Luiz Araújo respondeu se sonha com uma convocação para a Canarinho. Segundo ele, uma possível oportunidade virá por meio de seus desempenhos no Flamengo.

- Eu estou muito feliz aqui no Flamengo. Para estar na Seleção eu preciso fazer um grande trabalho aqui, continuar jogando, ganhar títulos. Isso faz parte do trabalho, é uma consequência. Vou dar o meu 100% aqui. Se um dia eu tiver uma oportunidade, será uma honra para mim - detalhou.

