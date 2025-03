Flamenguistas pedem demissão de grande nome para chegada de Jorge Jesus

Apesar da vitória emocionante contra a Colômbia, a atuação da Seleção Brasileira rendeu críticas ao técnico Dorival Júnior na web. Torcedores, principalmente rubro-negros, pediram a chegada de um velho conhecido para assumir o comando do ex-Flamengo na Canarinho.

Em setembro do ano passado, Jorge Jesus admitiu sonhar em treinar a Seleção Brasileira em entrevista para o jornal "A Bola". O português chegou a ser especulado para assumir o cargo em 2023, após a saída de Tite, mas não chegou a avançar em conversas com a CBF. Ainda tendo o carinho dos rubro-negros, o mister brincou, dizendo que a passagem anterior em território brasileiro seria seu trunfo para ter apoio geral.

— Só gosto de trabalhar em clubes que ganham títulos. Nunca fui para a Inglaterra porque não recebi o convite. A Seleção é diferente. Não nego ser uma ambição, mas será difícil. No Brasil, eles não são muito a favor de um treinador estrangeiro na Seleção — afirmou Jorge Jesus.

— Se precisarem de um técnico estrangeiro, penso que posso estar mais perto. Só de torcedores do Flamengo, são 50 milhões. Mas não quero fazer um cenário do que pode vir acontecer, o futebol é dia após dia. Sempre foi assim que pautei minha carreira — completou o técnico.

Em decorrência do trabalho criticado de Dorival, torcedores do Flamengo se mobilizaram na rede social "X" (antigo Twitter) a favor da contratação de Jorge Jesus pela CBF. O treinador está no Al-Hilal desde 2023, em passagem marcada pelas conquistas da liga nacional da edição 2023/24 e da Copa do Rei Saudita da mesma temporada. Além do pedido pelo português, flamenguistas defenderam a permanência de Filipe Luís no comando técnico do Rubro-Negro.

Confira abaixo comentários sobre Jorge Jesus na Seleção Brasileira ⬇️

Dorival Júnior no Flamengo

Antes de assumir a Seleção Brasileira, Dorival estava treinando o São Paulo, onde foi campeão da Copa do Brasil em 2023. Contudo, o treinador mudou de patamar no Flamengo, no ano anterior, com uma passagem marcada pela força nos matam-matas. Com isso, ergueu a taça da Copa do Brasil pela quarta vez, no Maracanã. Na Libertadores, fez uma campanha invicta, coroada com o tricampeonato diante do Athletico-PR, no Equador.