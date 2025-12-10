Jogadores do Flamengo estão pendurados na Copa Intercontinental? Entenda regulamento
Erick Pulgar, Alex Sandro, Everton Cebolinha e Nico de la Cruz receberam cartões amarelos contr ao Cruz Azul
O Flamengo venceu por 2 a 1 o Cruz Azul, do México, nesta quarta-feira (10) e se sagrou vencedor do Derby das Américas, as quartas de final da Copa Intercontinental. Durante o duelo no estádio Ahmad bin Ali, quatro jogadores rubro-negros foram punidos com cartão amarelo: Alex Sandro, Erick Pulgar, Everton Cebolinha e Nico de la Cruz.
Geralmente, em torneios da Fifa — como a Copa do Mundo de Clubes, de Seleções ou as Eliminatórias —, o acúmulo de dois cartões amarelos configura suspensão automática de uma partida. Contudo, o regulamento da Copa Intercontinental prevê uma adendo à regra: os cartões são "zerados" após a terceira rodada da competição.
Apesar do Derby das Américas ter marcado a estreia de Flamengo e Cruz Azul, esta já é a terceira fase do torneio. Nas duas anteriores, o Pyramids — próximo adversário do Rubro-Negro — superou o Auckland City e o Al-Ahli para se classificar à Copa Challenger, a semifinal do campeonato. Desta forma, os cartões amarelos recebidos pelos jogadores do time brasileiro não contam para suspensão automática.
Como o duelo com a equipe do Egito é a última antes de uma eventual final contra o Paris Saint-Germain, o Flamengo não terá atletas "pendurados". A única possibilidade de suspensão para a final da Copa Intercontinental é em caso de expulsão na semifinal.
Flamengo e Pyramids se enfrentam no próximo sábado (13), às 14h (de Brasília), também no estádio Ahmad bin Ali. O vencedor se sagra campeão da Copa Challenger e enfrenta o PSG na decisão do Mundial.
