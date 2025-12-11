Com atuação brilhante, Arrascaeta faz Flamengo dar mais um passo em busca do mundo de novo

Arrascaeta. Essa é a palavra que resume a temporada do Flamengo. Em nova atuação de gala, o camisa 10 da Gávea garantiu a classificação para a semifinal do Mundial, além da taça do Derby das Américas. O uruguaio marcou duas vezes na vitória por 2 a 1 diante do Cruz Azul, do México. Com a atuação, ele se tornou um dos artilheiros do time carioca na história dos mundiais.

Com os dois gols desta quarta, Arrascaeta chegou a quatro tentos em mundiais. Ele alcançou a marca de Pedro, que também balançou a rede quatro vezes.

⚽ Gols de Pedro pelo Flamengo em mundiais

2019 - Flamengo x Al-Hilal - ⚽

2025 - Flamengo x Espérance - ⚽

2025 - Flamengo x Cruz Azul - ⚽⚽

Melhor em campo contra o Cruz Azul, os números de Arrasca no jogo do Mundial chamam atenção. Além das finalizações, ele também foi bem em passes decisivos, duelos ganhos e dribles certos.

⚽ 2 gols (!)

👟 2 finalizações (2 no gol!)

🔑 2 passes decisivos

💪 7/8 duelos ganhos (!)

💨 2/2 dribles certos (!)

Elogios do professor

Após a partida, o técnico Filipe Luís enalteceu o momento do uruguaio pelo Flamengo. Além disso, destacou que o meia é um dos jogadores com mais sede de títulos do elenco.

- Outro dia ele estava na academia, ganhou todos os prêmio merecidos, e eu falei para ele "De nada" (risos). É simples. É mérito único e total dele. Um cara super concentrado, focado e muito ambicioso. Sempre foi, não é que esse ano tenha sido mais. Esse ano a equipe toda seguiu a ambição dele. Talvez seja o jogador mais ambicioso que eu tenha no elenco. Quer mais e mais. Quer conquistar, ganhar, continuar fazendo história. Cobra de todos, do clube, da comissão e dos companheiros. Mérito é único e exclusivamente dele. Eu tenho apenas a sorte de ter vivido o melhor ano da carreira dele - analisou Filipe Luís sobre Arrascaeta.

Arrascaeta durante partida do Flamengo contra o Cruz Azul (Foto:Adriano Fontes/Flamengo)

Números de Arrascaeta na temporada

🏟️ 62 jogos

⚽️ 25 gols

👟 18 assistências

