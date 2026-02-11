Mauro Cezar comenta início difícil de Lucas Paquetá no Flamengo: 'É óbvio'

O meia Lucas Paquetá teve mais uma atuação sem destaque pelo Flamengo. Desta vez, o camisa 20 não conseguiu se impor durante a vitória do Rubro-Negro sobre o Vitória, por 2 a 1, da última terça-feira (10), no Barradão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do cenário, o jornalista Mauro Cezar Pereira realizou uma análise do início ruim do jogador no clube.

Durante o programa "Bate-pronto", da rádio Jovem Pan, desta quarta-feira (11), o comentarista tratou como normal o momento do jogador e afirmou que determinado momento faz parte de um período de adaptação.

— Já vi pessoas falando que o Paquetá não pode jogar pelo lado. Mas ele jogou nesse setor no West Ham. Às vezes, por dentro, mas o melhor momento dele foi pelo lado... Agora, ele sai de um time que era inferior aos outros do campeonato. Agora, está em um clube que se propõe em ter a bola, pressiona alto e domina. É óbvio que ele precisa de uma readaptação — iniciou o jornalista, antes de completar.

— Isso pelo que o Lucas Paquetá vinha fazendo, na Inglaterra, e pelo fato do Flamengo está em um mal momento no começo da temporada. Uma coisa seria ele no ano passado, que o time estava bem, para se encaixar. Outra é agora, participar de um time que tenta retornar ao seu melhor momento. Mas as pessoas acham que tudo é muito rápido. É um time de futebol, as engrenagens precisam se encaixar, e isso, pode levar tempo — concluiu.

Como foi Vitória x Flamengo?

Texto por: Lucas Bayer

O Flamengo não criou tantas grandes chances no primeiro tempo, mas teve eficiência para ir ao intervalo com dois gols na frente no marcador (com apenas duas finalizações). Aos 14 minutos, Erick Pulgar acertou um chutaço de fora da área, sem chance para o goleiro adversário. Após o gol do time visitante, o Vitória saiu para o jogo, encurralando a equipe carioca. Entretanto, já nos acréscimos, Cebolinha, que recebeu um bonito lançamento de Léo Ortiz, tirou o marcador da jogada e ampliou o placar.

O Vitória voltou para o segundo tempo em outra voltagem. Logo aos seis minutos, Matheuzinho aproveitou sobra em grande jogada de Renato Kayzer e marcou. Dez minutos depois, Alex Sandro derrubou o lateral-direito Nathan Mendes. Imediatamente, Raphael Claus apontou para a marca do pênalti. Kayzer foi para a cobrança, mas parou em Rossi, que defendeu a finalização.

Até a reta final da partida, o Vitória se lançou ao ataque. Entretanto, não conseguiu furar a defesa do Flamengo, que conseguiu segurar o triunfo fora de casa.

O próximo compromisso do Flamengo é pelo Campeonato Carioca. O Rubro-Negro encara o Botafogo no domingo, às 17h30, pelas quartas de final (jogo único). Já o Vitória encara o Bahia de Feira na próxima quarta-feira.

