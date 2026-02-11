Valores de ingressos para Flamengo x Lanús revolta torcedores: 'Inadmissível'

O Flamengo divulgou nesta quarta-feira (11) os valores dos ingressos para a final da Recopa Sul-Americana. A equipe Rubro-Negra enfrenta o Lanús, no dia 26 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela segunda partida da decisão do torneio. Para a ocasião, o ingresso mais barato custa R$ 300 (inteira). A entrada é para o Setor Norte, que normalmente é o primeiro a ter os bilhetes esgotados.

Em comparação ao preço dos ingressos para a decisão de 2023, quando o Rubro-Negro encarou o Independiente de Valle, do Equador, o preço para o mesmo setor foi R$ 140. Ou seja, um aumento de aproximadamente 114%.

A entrada para o Maracanã Mais, setor que conta com serviço de alimentação e bebidas, está sendo comercializada por R$ 1.500,00 (meia R$ 787,50).

A comerceialização começa nesta quinta-feira, inicialmente para sócio-torcedores. Para o público geral começa no dia 19. A venda acontece por meio do site ingressos.flamengo.com.br.

Revolta dos torcedores do Flamengo

Os valores dos ingressos revoltaram os torcedores do clube carioca. Nas redes sociais, diversos internautas classificaram os preços como abusivos e dispararam contra a diretoria Rubro-Negra. Veja a repercussão abaixo:

Setores e valores para Flamengo x Lanús

Norte

Nação Maraca 1: R$ 75,00

Nação Maraca 2: R$ 105,00

Nação Maraca 3: R$ 120,00

Público Geral: R$ 300,00 (meia R$ 150,00).

Sul

Nação Maraca 1: R$ 75,00

Nação Maraca 2: R$ 105,00

Nação Maraca 3: R$ 120,00

Público Geral: R$ 300,00 (meia R$ 150,00).

Leste Superior

Nação Maraca 1: R$ 80,00

Nação Maraca 2: R$ 112,00

Nação Maraca 3: R$ 128,00

Público Geral: R$ 320,00 (meia R$ 160,00).

Leste Inferior

Nação Maraca 1: R$ 85,00

Nação Maraca 2: R$ 119,00

Nação Maraca 3: R$ 136,00

Público Geral: R$ 340,00 (meia R$ 170,00).

Oeste Inferior

Nação Maraca 1: R$ 95,00

Nação Maraca 2: R$ 133,00

Nação Maraca 3: R$ 152,00

Público Geral: R$ 380,00 (meia R$ 190,00).

Sul (Visitante)

Público Geral: R$ 300,00.

Ingresso com serviços - Maracanã Mais

Público Geral: R$ 1.500,00 (meia R$ 787,50).