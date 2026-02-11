Valores de ingressos para Flamengo x Lanús revolta torcedores: 'Inadmissível'
Entradas dobram de valores em relação à decisão da Recopa Sul-Americana de 2023
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo divulgou nesta quarta-feira (11) os valores dos ingressos para a final da Recopa Sul-Americana. A equipe Rubro-Negra enfrenta o Lanús, no dia 26 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela segunda partida da decisão do torneio. Para a ocasião, o ingresso mais barato custa R$ 300 (inteira). A entrada é para o Setor Norte, que normalmente é o primeiro a ter os bilhetes esgotados.
Medalhão do Flamengo perde a paciência e retruca jornalista da Globo
Fora de Campo
Torcida do Flamengo no RJ é maior do que as de Botafogo, Fluminense e Vasco somadas, diz pesquisa
Futebol Nacional
Botafogo x Flamengo: veja como comprar ingressos para o setor rubro-negro
Flamengo
➡️ Medalhão do Flamengo perde a paciência e retruca jornalista da Globo
Em comparação ao preço dos ingressos para a decisão de 2023, quando o Rubro-Negro encarou o Independiente de Valle, do Equador, o preço para o mesmo setor foi R$ 140. Ou seja, um aumento de aproximadamente 114%.
A entrada para o Maracanã Mais, setor que conta com serviço de alimentação e bebidas, está sendo comercializada por R$ 1.500,00 (meia R$ 787,50).
A comerceialização começa nesta quinta-feira, inicialmente para sócio-torcedores. Para o público geral começa no dia 19. A venda acontece por meio do site ingressos.flamengo.com.br.
Revolta dos torcedores do Flamengo
Os valores dos ingressos revoltaram os torcedores do clube carioca. Nas redes sociais, diversos internautas classificaram os preços como abusivos e dispararam contra a diretoria Rubro-Negra. Veja a repercussão abaixo:
🤑 Aposte nos jogos do Flamengo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Setores e valores para Flamengo x Lanús
Norte
Nação Maraca 1: R$ 75,00
Nação Maraca 2: R$ 105,00
Nação Maraca 3: R$ 120,00
Público Geral: R$ 300,00 (meia R$ 150,00).
Sul
Nação Maraca 1: R$ 75,00
Nação Maraca 2: R$ 105,00
Nação Maraca 3: R$ 120,00
Público Geral: R$ 300,00 (meia R$ 150,00).
Leste Superior
Nação Maraca 1: R$ 80,00
Nação Maraca 2: R$ 112,00
Nação Maraca 3: R$ 128,00
Público Geral: R$ 320,00 (meia R$ 160,00).
Leste Inferior
Nação Maraca 1: R$ 85,00
Nação Maraca 2: R$ 119,00
Nação Maraca 3: R$ 136,00
Público Geral: R$ 340,00 (meia R$ 170,00).
Oeste Inferior
Nação Maraca 1: R$ 95,00
Nação Maraca 2: R$ 133,00
Nação Maraca 3: R$ 152,00
Público Geral: R$ 380,00 (meia R$ 190,00).
Sul (Visitante)
Público Geral: R$ 300,00.
Ingresso com serviços - Maracanã Mais
Público Geral: R$ 1.500,00 (meia R$ 787,50).
- Matéria
- Mais Notícias