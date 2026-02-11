Passeio de Lucas Paquetá após Vitória x Flamengo viraliza: 'Tá certo'

O meia Lucas Paquetá aproveitou esta quarta-feira (11), de folga, para pescar na cidade do Rio de Janeiro. A ação do jogador aconteceu um dia após a vitória do Flamengo sobre o Vitória por 2 a 1, no Barradão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, e foi registrada nas redes sociais, onde teve grande repercussão.

Em uma sequência de vídeos, o camisa 20 do clube carioca aparece pescando peixes ao lado de amigos em uma lancha. No registro, o meia chega a capturar três animais do fundo do mar e comemora com os companheiros.

Além da pesca, Paquetá também compartilhou momentos de uma refeição com os peixes capturados por ele e os companheiros. O momento viralizou nas redes sociais. De um lado, alguns torcedores elogiaram o hobby do atleta, do outro, rivais realizaram provocações. Veja a repercussão abaixo:

Como foi Vitória x Flamengo?

O Flamengo não criou tantas grandes chances no primeiro tempo, mas teve eficiência para ir ao intervalo com dois gols na frente no marcador (com apenas duas finalizações). Aos 14 minutos, Erick Pulgar acertou um chutaço de fora da área, sem chance para o goleiro adversário. Após o gol do time visitante, o Vitória saiu para o jogo, encurralando a equipe carioca. Entretanto, já nos acréscimos, Cebolinha, que recebeu um bonito lançamento de Léo Ortiz, tirou o marcador da jogada e ampliou o placar.

O Vitória voltou para o segundo tempo em outra voltagem. Logo aos seis minutos, Matheuzinho aproveitou sobra em grande jogada de Renato Kayzer e marcou. Dez minutos depois, Alex Sandro derrubou o lateral-direito Nathan Mendes. Imediatamente, Raphael Claus apontou para a marca do pênalti. Kayzer foi para a cobrança, mas parou em Rossi, que defendeu a finalização.

Até a reta final da partida, o Vitória se lançou ao ataque. Entretanto, não conseguiu furar a defesa do Flamengo, que conseguiu segurar o triunfo fora de casa.

O próximo compromisso do Flamengo é pelo Campeonato Carioca. O Rubro-Negro encara o Botafogo no domingo, às 17h30, pelas quartas de final (jogo único). Já o Vitória encara o Bahia de Feira na próxima quarta-feira.

