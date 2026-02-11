Ex-Palmeiras diz que jogou mais que dupla de craques do Flamengo: 'Respeito'

Palmeiras e Flamengo aumentaram muito o nível de rivalidade nos últimos anos pelas grandes disputas que tiveram dentro e fora dos gramados. Em dinâmica com a ESPN, o meia Valdívia respondeu se jogou mais ou menos que grandes personagens do futebol brasileiro.

Durante as perguntas, Valdívia foi perguntado sobre Arrascaeta e Lucas Paquetá, meias do Flamengo, e o ex-Palmeiras afirmou que jogou mais que os dois enquanto esteve em atividade. Confira o vídeo na íntegra abaixo:

Apesar de afirmar que jogou mais que Arrascaeta, do Flamengo, o ídolo do Palmeiras foi 'humilde' na resposta. "Tem que respeitar sempre a história e o momento", afirmou o chileno.

Valdívia afirmou que jogou mais que meias do Flamengo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Flamengo e Palmeiras dominaram futebol brasileiro nos últimos anos

O sucesso de Flamengo e Palmeiras nos últimos anos fez surgir um debate importante sobre o futuro do futebol brasileiro. Tradicionalmente equlibrado em termos financeiros e esportivos, o esporte mais popular do país viu os dois clubes se distanciarem dos demais dentro e fora de campo. A situação começou a ser comparada, inclusive, com a dominância de Real Madrid e Barcelona no futebol espanhol.

De 2016 a 2025, Palmeiras e Flamengo dominaram os títulos do Campeonato Brasileiro: o Verdão levou em 2016, 2018, 2022 e 2023, enquanto o Rubro-Negro levou em 2019, 2020 e 2025. Ou seja, nos últimos 10 campeonatos, a dupla levou sete edições.

Na Libertadores, competição mais importante da América do Sul, o domínio de Flamengo e Palmeiras fica ainda mais evidente. No mesmo recorte temporal, o Rubro-Negro venceu o torneio em 2019, 2022 e 2025, enquanto o Alviverde foi campeão em 2020 e 2021. Das últimas 10 finais de Libertadores, em cinco oportunidades um dos times da dupla esteve presente.

Fora dos gramados, os dois times também dispararam em relação aos demais concorrentes da América do Sul em termos de estrutura, receita e investimento. O sucesso fez com que muitos começassem a enxergar a tradicional competitividade do futebol brasileiro em status de ameaça.