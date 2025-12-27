Presente na 21ª edição do Jogo das Estrelas neste sábado (27), o Maestro Júnior analisou o processo de renovação contratual de Filipe Luís com o Flamengo. Em entrevista ao SporTV na zona mista do Maracanã, o ex-jogador e comentarista afirmou que o treinador merece a valorização pedida e sua saída seria uma grande perda.

Júnior reconheceu que os valores iniciais de Filipe Luís, quando assumiu o time no meio da temporada, não condizem mais com sua realidade de técnico multicampeão (Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil em 2025).

— Naturalmente o salário dele era defasado em relação à responsabilidade e tudo que ele tinha quando ele iniciou, vamos dizer, toda essa campanha. Houve a valorização com a conquista dos títulos. E isso, dentro do regime profissional que a gente vive, é mais do que natural que ele queira uma valorização, e o Flamengo queira — pontuou o ídolo.

Filipe Luís, técnico do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Júnior também enviou um recado à diretoria comandada por Luiz Eduardo Baptista (BAP). Para o Maestro, a questão não é apenas financeira, mas de manter uma peça que trouxe identidade e empatia ao vestiário, algo raro de encontrar no mercado.

— Eu acho que é sentar na mesa, sentar para conversar, porque seria, acho, uma perda grande para o Flamengo. Principalmente pelo ano que a gente viu, em termos de conquistas, identificação e empatia. Ele é um ex-atleta do clube, conhece perfeitamente tudo isso, e acho que por isso que deu certo — analisou.

— É sempre negociação. Para que a coisa possa terminar legal, eu acho que as duas partes precisam estar, vamos dizer, bem afinadas, bem ajeitadas para poder dar certo — concluiu Júnior.

O cenário da negociação

A fala de Júnior ocorre no momento mais crítico das tratativas. O Flamengo estipulou este domingo (28) como prazo final para aceitar a contraproposta feita ao empresário Jorge Mendes. O entrave é financeiro: o estafe do treinador pede cerca de R$ 3 milhões mensais para ele e sua comissão, enquanto o clube fincou o pé em um valor abaixo, alegando que já ofereceu um aumento substancial.

