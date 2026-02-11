Rossi x Diego Alves: quem tem melhor aproveitamento em pênaltis no Flamengo?

Rossi foi mais uma vez decisivo embaixo das traves do Flamengo. No triunfo do time carioca diante do Vitória por 2 a 1, o goleiro defendeu a cobrança de pênalti de Renato Kayzer, garantindo os três pontos fora de casa. Esse foi mais um grande desempenho do argentino com a bola na marca da cal, abrindo um debate: quem tem o melhor aproveitamento em cobranças de pênalti, Rossi ou Diego Alves? O Lance! checou.

Contratado em 2023, Rossi chegou ao Flamengo com status de especialista em pênaltis, o goleiro atendeu às expectativas e se tornou, de fato, um entendedor do ofício. Em momentos importantes de 2025, ano repleto de conquistas do time carioca, ele se tornou herói, como nas decisões contra Estudiantes e Racing na Libertadores.

Foi justamente esse desempenho que lhe colocou no critério comparativo com Diego Alves, que tanto pelo Flamengo quanto pelo Valencia, da Espanha, se tornou um especialista, defendendo pênaltis, por exemplo, de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Os números são claros: o aproveitamento de Rossi pelo Flamengo e na carreira é maior que o de Diego Alves.

Números de Rossi e Diego Alves, ídolos do Flamengo (Foto: NotebookLM)

🧤Confira o comparativo entre Rossi e Diego Alves, ídolos do Flamengo

🔴⚫ Agustín Rossi em pênaltis pelo Flamengo

26 pênaltis enfrentados

14 gols sofridos

10 pênaltis defendidos (38%)

2 pra fora/na trave

🌎Agustín Rossi em pênaltis na carreira (não inclui disputas)

20 gols sofridos

16 pênaltis defendidos

44% de aproveitamento

🔴⚫ Diego Alves em pênaltis pelo Flamengo

54 pênaltis enfrentados

37 gols sofridos

14 pênaltis defendidos (26%)

3 pra fora/na trave

🌎Diego Alves em pênaltis na carreira (não inclui disputas)

43 gols sofridos

28 pênaltis defendidos

39% de aproveitamento

*números do Sofascore

