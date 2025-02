José Boto, diretor de futebol, diz qual competição o Flamengo priorizará em 2025

A busca pelo título do Campeonato Brasileiro se tornou um assunto recorrente entre os torcedores do Flamengo nos últimos anos. Afinal, quando foi necessário priorizar uma competição na reta final da temporada, além da Libertadores, rubro-negros reclamaram pela escolha da Copa do Brasil, e não pelo campeonato nacional. Entretanto, de acordo com a política da atual diretoria, isso irá mudar.

José Boto, diretor de futebol do Flamengo, esclareceu que, caso seja necessário, o time carioca priorizará o Brasileirão. Ele explicou o motivo por essa escolha.

- O Flamengo, por tradição, por história, pelo elenco que temos, pela ambição que temos, vai entrar em tudo para ganhar. Se tiver que fazer uma escolha em determinado momento, essa escolha passa pelo Brasileirão, pelo Campeonato Brasileiro, porque é uma competição mais importante, é uma competição que abre outras portas, e por ser algo em maratona, é mais fácil de controlar do que algo eliminatório, com todas as vicissitudes de jogos eliminatórios, não é tão fácil de controlar - iniciou Boto, em entrevista à "CNN".

José Boto ao lado de Filipe Luís no Ninho do Urubu (Foto: Divulgação/Flamengo)

- Mas a Libertadores, que é a Champions (League) aqui, é sempre (importante), até porque, historicamente, nos últimos anos. O Flamengo também ganhou por duas vezes ou três vezes neste último período, faz parte também dos nossos planos lutarmos por isso durante esta temporada - completou.

Mesmo posicionamento do presidente do Flamengo

Anteriormente, Luiz Eduardo Baptista (BAP), presidente do Flamengo, já tinha abordado o tema, e esclarecido que o Brasileirão será prioridade.

- Após a eleição, deixaremos muito claro que o Campeonato Brasileiro é a prioridade, e que buscaremos a hegemonia na América do Sul, enquanto a Copa do Brasil será apenas um detalhe - disse BAP.

