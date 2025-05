VÍDEO: veja como ficou o carro de Rossi, do Flamengo, alvo de tiros

Agustín Rossi, goleiro do Flamengo, teve seu carro atingido nesta quinta-feira (8) por tiros na altura do bairro de Bonsucesso, Zona Norte do Rio de Janeiro. Em pronunciamento oficial, ele confirmou o caso e disse que já está em processo de recuperação ao lado da família.

O Flamengo informou que jogadores da equipe sofreram uma tentativa de assalto após desembarcarem no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O episódio ocorreu por volta das 5h30, quando os atletas retornavam da Argentina, onde disputaram a partida válida pela Libertadores.

O veículo de Rossi é blindado, e o goleiro do Flamengo tomou apenas um susto ao ser alvejado com quatro tiros. Apesar da grave ocorrência, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos se feriu. Todos os jogadores envolvidos já se encontram em suas residências. Ao Lance!, a Polícia Militar informou que o comando do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas realizou buscas na região e conduziram as vítimas para 21ª Delegacia de Polícia Civil.

Veja como ficou o carro de Rossi após o incidente ⬇️

⚫⚪ Central Córdoba 1x1 Flamengo 🔴⚫

O Flamengo empatou com o Central Córdoba por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (7), pela quarta rodada do Grupo C da Libertadores. No Estadio Único Madre De Ciudades, em Santiago del Estero (ARG), Arrascaeta abriu o placar para o Rubro-Negro. Verón deixou tudo igual. Com o resultado, a equipe brasileira se complica na competição, e precisará vencer os últimos dois jogos para ter chances de avançar de fase. Além disso, pode ter que contar com um bom saldo de gols ao término da última rodada.