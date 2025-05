Reação de torcedores à tentativa de assalto aos jogadores do Flamengo revolta jornalista

O Flamengo informou na manhã desta quinta-feira (8) que jogadores da equipe sofreram uma tentativa de assalto após desembarcarem no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O episódio ocorreu por volta das 5h30, quando os atletas retornavam da Argentina, onde disputaram a partida válida pela Libertadores.

O ocorrido virou pauta na web e gerou comentários polêmicos por parte dos torcedores do Flamengo. As falas são motivadas pelos recentes resultados negativos do time, incluindo o tropeço nesta quarta-feira (7), contra o Central Córdoba, partida da qual os jogadores retornavam quando sofreram a ofensiva dos bandidos.

Veja reações de parte da torcida do Flamengo

Em sua conta pessoal do "X", a repórter Mônica Alves, do "Coluna do Fla", se posicionou e repudiou as declarações.

- Lendo alguns comentários após a notícia terrível de que o carro de um jogador foi alvejado por tiros, noto que parte da torcida do Flamengo nas redes sociais se perdeu. Perdeu a noção, perdeu o receio de falar absurdos… Se perdeu. Não existe brincar com algo semelhante. Não existe desejar o mal de alguém dessa forma. Ficar com raiva de um resultado ruim é completamente normal. Reclamar, apontar erros, dizer onde podia ter sido melhor. Mas não é proporcional muitas coisas que falam, publicam ou comentam após um resultado ruim do time. Isso não pode ser normalizado!

Sobre a tentativa de assalto

De acordo com comunicado oficial do clube, o veículo onde estava o goleiro Rossi foi atingido por quatro disparos na altura do bairro de Bonsucesso, na Linha Amarela. Apesar do ataque, ninguém ficou ferido e o roubo não chegou a ser consumado.

A polícia foi acionada e deverá investigar o caso. O clube não informou se haverá reforço na segurança dos atletas em deslocamentos futuros.

O carro onde estava o goleiro Rossi, que é blindado, chegou a ser alvejado com quatro tiros. Apesar da grave ocorrência, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos se feriu. Todos os jogadores envolvidos já se encontram em suas residências. Mais informações sobre o ocorrido serão atualizadas ao longo do dia.

Ao Lance!, a Polícia Militar informou que o comando do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas realizou buscas na região e conduziram as vítimas para 21ª Delegacia de Polícia Civil.