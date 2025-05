Agustín Rossi, goleiro do Flamengo, teve seu carro atingido nesta quinta-feira (8) por disparos na altura do bairro de Bonsucesso, na Linha Amarela. O argentino foi um dos jogadores da equipe que sofreram uma tentativa de assalto após desembarcarem no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Após o ocorrido, ele se pronunciou em comunicado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Por meio de sua assessoria, Rossi confirmou o incidente na volta de viagem ao Brasil. O goleiro disse que a integridade dele e de seus familiares está intacta, de modo que eles já estão em processo de recuperação do caso.

— Hoje pela manhã fui vítima da falta de segurança que assola o estado do Rio de Janeiro. Apesar do grande susto que eu e meus familiares passamos, estamos bem e nos recuperando do ocorrido. Agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação.

continua após a publicidade

Ao desembarcarem no Rio de Janeiro, por volta de 5h30 da manhã, retornando para suas casas após partida na Argentina, alguns automóveis de jogadores do Flamengo sofreram tentativa de assalto na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso. Além de Rossi, os jogadores envolvidos já se encontram em suas residências. Ao Lance!, a Polícia Militar informou que o comando do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas realizou buscas na região e conduziram as vítimas para 21ª Delegacia de Polícia Civil.

➡️ Libertadores: o que o Flamengo precisa para se classificar às oitavas?

⚫⚪ Central Córdoba 1x1 Flamengo 🔴⚫

O Flamengo empatou com o Central Córdoba por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (7), pela quarta rodada do Grupo C da Libertadores. No Estadio Único Madre De Ciudades, em Santiago del Estero (ARG), Arrascaeta abriu o placar para o Rubro-Negro. Verón deixou tudo igual. Com o resultado, a equipe brasileira se complica na competição, e precisará vencer os últimos dois jogos para ter chances de avançar de fase. Além disso, pode ter que contar com um bom saldo de gols ao término da última rodada.

continua após a publicidade