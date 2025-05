Tentativa de assalto contra atletas do Flamengo teve veículos roubados

A Polícia Civil do Rio (PCRJ) informou que dois veículos foram roubados na ação criminosa ocorrida no fim da madrugada desta quinta-feira (8) na região de Bonsucesso, na zona norte do Rio. No momento do crime, veículos em que estavam jogadores do Flamengo também foram visados pelos assaltantes. O carro do goleiro Rossi foi atingido por quatro disparos, mas ninguém se feriu.

O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso). Segundo a polícia, os agentes requisitaram imagens de câmeras de segurança da região e realizam diligências para apurar a autoria do crime. A PCRJ informou ainda que, até às 10h30 da manhã, nenhum representante do Flamengo ou jogador procurou a unidade onde o crime foi registrado.

No fim da manhã, o Flamengo divulgou nota oficial sobre a tentativa de assalto e informou que está "em contato com as autoridades de segurança pública competentes, colaborando com as investigações e tomando todas as medidas cabíveis". O clube acrescentou que está prestando "total suporte aos atletas envolvidos".

Apenas o goleiro Rossi foi citado na nota do clube, mas segundo o "Extra" o meia Gerson, o zagueiro Danilo e o lateral-direito Wesley também passavam pela região no momento da ação.

Mais cedo, a assessoria de futebol do Flamengo informara que todos os envolvidos estavam bem. "Apesar da grave ocorrência, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos se feriu. Todos os jogadores envolvidos já se encontram em suas residências", declarou o clube.

Jogador do Flamengo se manifesta sobre tentativa de assalto

O goleiro Rossi se manifestou sobre a tentativa de assalto a jogadores do Flamengo por meio de sua assessoria de imprensa. "Hoje (quinta) pela manhã fui vítima da falta de segurança que assola o estado do Rio de Janeiro. Apesar do grande susto que eu e meus familiares passamos, estamos bem e nos recuperando do ocorrido. Agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação", diz o texto.