Publicada em 22/09/2024 - 11:16 • Rio de Janeiro (RJ)

Neste domingo (22), torcedores do Flamengo foram até o Ninho do Urubu para passar mensagens aos jogadores que ficaram no Rio de Janeiro. Doze atletas não viajaram com a delegação para o duelo contra o Grêmio, visando a preparação especial para o jogo contra o Peñarol.

Arrascaeta, Rossi e Fabrício Bruno foram alguns dos titulares que pararam para ouvir os aficionados. Sem protestos, os rubro-negros optaram por passar palavras de apoio e cantar "vamos virar, Mengo!".

🎥 Veja abaixo o vídeo:

Na quinta-feira (26), os cariocas viajam até Montevidéu para o jogo da volta diante do Peñarol. Três dias atrás, Javier Cabrera calou o Maracanã ao marcar o único gol da partida, em atuação muito criticada da equipe comandada por Tite. Para se classificar às semifinais, o Flamengo precisa vencer por dois gols ou mais de diferença; placares mínimos levam a decisão para os pênaltis.

Devido ao desgaste físico do elenco e ao excessivo número de lesionados nas semanas recentes, a comissão técnica optou por manter uma dúzia de jogadores no Rio de Janeiro, além dos cinco atletas que estão no departamento médico. Os reservas e algumas peças da base viajaram para Porto Alegre, para encarar o Grêmio às 18h30 (horário de Brasília).

Arrascaeta foi um dos jogadores parados pela torcida do Flamengo no Ninho (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

❌ VEJA OS DESFALQUES:

🫁 POUPADOS

⚽ Rossi

⚽ Varela

⚽ Fabrício Bruno

⚽ Léo Pereira

⚽ Alex Sandro

⚽ Pulgar

⚽ Léo Ortiz

⚽ De La Cruz

⚽ Arrascaeta

⚽ Plata

⚽ Gerson

⚽ Bruno Henrique

🤕 LESIONADOS

⚽ Everton Cebolinha

⚽ Viña

⚽ Pedro

⚽ Michael

⚽ Luiz Araújo