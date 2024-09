Flamengo poupará titulares contra o Grêmio visando duelo com o Peñarol

Tite, técnico do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 19:09 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo irá poupar 12 jogadores na partida contra o Grêmio, no próximo domingo (22), pela 27ª rodada do Brasileirão. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique sequer viajam a Porto Alegre. O clube prioriza a preparação para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Peñarol, na quinta-feira (26), em Montividéu (URU). Na ida, o Rubro-Negro foi derrotado por 1 a 0 no Maracanã.

Além dos atletas, o auxiliar Matheus Bachi, o analista Bruno Baquete, o preparador físico Arthur Peixoto e o preparador de goleiros Thiago Eler permanecerão no Rio de Janeiro. Por sua vez, o técnico Tite acompanhará o grupo do Fla que vai à Arena do Grêmio.

Confira abaixo a nota oficial do Flamengo na íntegra:

"O Clube de Regatas do Flamengo comunica que definiu o planejamento para as duas próximas partidas (Grêmio e Peñarol). A comissão técnica e a diretoria optaram pela permanência de 12 atletas no Rio de Janeiro para treinamentos específicos no sábado, no domingo e na segunda. São eles: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique.

O auxiliar Matheus Bachi, o analista Bruno Baquete, o preparador físico Arthur Peixoto e o preparador de goleiros Thiago Eler permanecem no CT Ninho do Urubu, enquanto o técnico Tite embarca com a comissão para o duelo contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

A decisão contempla o foco nas duas competições devido ao curto intervalo de descanso entre a partida de ontem e o compromisso com o Grêmio. Além disso, a logística para Porto Alegre ainda está comprometida pela recente tragédia causada pelas fortes chuvas."

