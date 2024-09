Jogo do Flamengo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Flamengo e Grêmio duelam pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Flamengo enfrenta o Grêmio pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o time carioca conseguiu levar os três pontos para casa, ao bater a equipe gaúcha pelo placar de 2 a 1. O confronto terá início a partir das 18h30, pelo horário de Brasília, com transmissão do SporTV e do Premiere.

Confira todas as informações do jogo do Flamengo hoje (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Flamengo chega para o jogo de hoje após sofrer uma derrota pela Libertadores contra o Peñarol, pelo placar de 1 a 0, jogando em pleno Maracanã. Pelo Brasileirão, o atual quarto colocado acabou empatando com o Vasco na última rodada, e não vence já há duas rodadas na competição, quando venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1.

Já o Grêmio encara a equipe Rubro-Negra estando atualmente na décima quarta colocação do Brasileirão, precisando vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Na última rodada, o Imortal empatou com o Red Bull Bragantino por 2 a 2 e também não vence há duas rodadas, quando bateu o Criciúma.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Grêmio x Flamengo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio x Flamengo

Brasileirão Série A - 27ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 22 de setembro, 18h30

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

⚽Escalações confirmadas de Grêmio e Flamengo

Grêmio

Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Cristaldo e Monsalve; Soteldo e Braithwaite - Técnico: Renato Portaluppi.

Desfalques: Jemerson (Suspenso); Rodrigo Ely (Deve ser preservado); Fábio e André Henrique (Lesionados).

Flamengo

Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan (De la Cruz), Gerson e Arrascaeta; Plata e Bruno Henrique - Técnico: Tite.

Desfalques: Luiz Araújo, Michael, Gabigol, Pedro e Everton Cebolinha (Lesionados).