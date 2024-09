Tite chegou ao Flamengo ainda em 2023, após queda de Jorge Sampaoli (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 11:15 • Rio de Janeiro

O Flamengo vai ao Sul para visitar o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, com uma escalação completamente alternativa. Tite e sua comissão técnica optaram por manter os titulares no Rio de Janeiro, visando descanso e preparação especial para o duelo com o Peñarol, pela Libertadores, na quinta-feira (26).

A necessidade de virar uma desvantagem de um gol no Uruguai e seguir vivo nas copas fez com que o Rubro-Negro praticamente abrisse mão de jogar o Brasileirão de 2024. Neste momento, os cariocas ocupam a quarta colocação, com 45 pontos, a oito do líder Botafogo - e um jogo a menos.

Com poucas opções devido ao número de lesionados, Tite definirá os 11 iniciais na atividade deste sábado. A única dúvida está no ataque: Gabigol, preservado na partida continental, briga por posição com Carlinhos; uma dupla dos centroavantes não está descartada, possivelmente para saque de Matheus Gonçalves.

⚽ PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

Matheus Cunha; Wesley, David Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan, Alcaraz e Lorran; Matheus Gonçalves e Carlinhos (Gabigol).

A lista de desfalques da equipe é grande. Foram 12 atletas poupados: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique. Somados à dúzia, Everton Cebolinha, Viña, Pedro, Michael e Luiz Araújo seguem no departamento médico.

Tite mandará escalação alternativa a campo neste domingo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Flamengo e Grêmio se enfrentam na Arena do Grêmio às 18h30 (horário de Brasília) de domingo (22). Em quarto, o Flamengo venceu apenas um de seus últimos cinco jogos na competição, e vem de empate diante do Vasco por 1 a 1 no Maracanã.