Jogadores do Flamengo podem aparecer na lista de convocação de Ancelotti na Seleção; veja os nomes
Convocação será às 15h desta segunda-feira
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O técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, anunciará, na tarde desta segunda-feira (16), a convocação para os amistosos contra França e Croácia. A expectativa é que alguns jogadores do Flamengo sejam chamados para este último teste antes da lista final para a Copa do Mundo. O Lance! explica o cenário.
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Nomes do Flamengo que podem aparecer na convocação da Seleção
Atualmente, três atletas do Flamengo já estão praticamente garantidos no cenário ideal de Ancelotti para a Copa: Danilo, Alex Sandro e Lucas Paquetá. A tendência é que eles apareçam na convocação desta segunda. Por outro lado, o fato de o treinador já conhecer esses jogadores, principalmente Danilo e Alex Sandro, pode levá-lo a priorizar atletas que ainda não tiveram tanto contato com a Amarelinha.
Além desses nomes, quem também pode receber oportunidade é Léo Pereira, nome que está na pré-lista. O zagueiro vem apresentando grande desempenho desde a última temporada. No clássico com o Botafogo, quando Ancelotti esteve no Estádio Nilton Santos para observar alguns atletas, o defensor marcou um golaço de falta e teve atuação sólida defensivamente.
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Dos nomes citados, apenas Danilo não conta, atualmente, com a titularidade no Flamengo. Ainda assim, o jogador tem fatores a seu favor para aparecer na lista de Ancelotti, principalmente pensando na Copa. O primeiro é sua versatilidade, já que pode atuar tanto como zagueiro quanto lateral. Além disso, Danilo é um dos líderes do grupo, algo valorizado pela comissão técnica da Seleção.
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Pedro tem chance?
Convocado para a Copa do Mundo de 2022, Pedro está, neste momento, distante de uma vaga para a próxima edição do Mundial. Artilheiro do Flamengo na temporada, o camisa 9 ainda não atingiu sua plena forma física, mas demonstra sinais de melhora. Para essa convocação, seu nome está longe dos cotados.
Confira os jogos da Seleção nesta Data-Fifa
31/03 – Brasil x Croácia – Camping World Stadium, Orlando
26/03 – Brasil x França – Gillette Stadium, Boston
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