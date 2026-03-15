Leonardo Jardim passa com autoridade em sequência complicada e indica futuro animador no Flamengo

Três jogos contra três adversários de peso. Três vitórias (a última contra o Botafogo). O início de trabalho de Leonardo Jardim é mais do que animador. O treinador português, que precisou lidar com a saída turbulenta de um ídolo e assumir o time às vésperas de uma final, conseguiu mudar o rumo da equipe neste momento da temporada. Em pouco tempo, colocou em prática seu estilo de jogo e fez o Rubro-Negro adotar uma nova postura dentro de campo. Fora das quatro linhas, o trabalho do técnico também vem sendo bastante elogiado por jogadores e torcedores.

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A sequência inicial de Jardim no Flamengo indicava desafios complicadíssimos, e realmente foram. Ao olhar para o calendário e se deparar com uma final contra o Fluminense, um duelo diante do Cruzeiro, seu ex-clube, e um clássico com o Botafogo, o treinador poderia imaginar diferentes cenários ao final dessa jornada. Mas o que aconteceu foi, sem dúvida, ainda melhor do que o esperado.

Jardim conseguiu corrigir um dos principais problemas do Flamengo em 2026: o sistema defensivo. Nos três confrontos citados, o time carioca passou ileso, sem sofrer gols. O treinador fez com que zagueiros e laterais recuperassem a boa fase e, mais do que isso, a confiança.

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O mérito, porém, vai além do primeiro setor do campo. A compactação de meias e atacantes no momento defensivo também é parte fundamental dessa consistência. Neste início de trabalho, Jardim voltou sua atenção para esse aspecto do jogo e, rapidamente, conseguiu dar respostas positivas ao torcedor.

— Em relação a esse aspecto defensivo, acredito que uma equipe da qualidade do Flamengo precisa ter essa variável de defender bem. Os jogadores estão tendo atitude, coletivamente, para dar maior equilíbrio defensivo. Isso tem nos ajudado a ser uma equipe mais compacta. Contra um adversário como o Botafogo, por exemplo, conseguimos permitir apenas uma finalização no gol. A equipe está evoluindo. Mais do que a estratégia, era importante essa atitude e essa organização entre os jogadores — afirmou Jardim após a partida.

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Leonardo Jardim após Botafogo x Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Jogo vertical de Jardim não ignora a busca por efetividade no ataque do Flamengo

Já é nítida a diferença no estilo de jogo do Flamengo de Leonardo Jardim em comparação ao time comandado por Filipe Luís. A proposta mais vertical, com passes longos e menos cadência na troca de passes, faz com que o Rubro-Negro nem sempre termine as partidas com números elevados de finalizações ou de posse de bola.

Isso, no entanto, não significa que a equipe deixe de ser eficiente no ataque. Pelo contrário: a ideia é justamente acelerar as ações ofensivas e buscar o gol de forma mais direta, aproveitando melhor os espaços e as transições ao longo da partida.

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Em três partidas, o Flamengo criou quatro grandes chances e precisou de cerca de oito finalizações para marcar um gol. Ou seja, as boas oportunidades ofensivas foram bem aproveitadas e convertidas em gols, com a ressalva de que um deles saiu em cobrança de falta.

Números de Léo Pereira pelo Flamengo

⚔️ 3 jogos

🚥 2V - 1E - 0D (!)

🏆 1 título

📊 77.8% aproveitamento (!)

⚽️ 5 gols

🚫 0 gols sofridos (!)

🧤 3 jogos sem sofrer gols (!)

🥅 4 grandes chances

🔓 1 grande chance cedida (!)

👟 8.4 finalizações p/ marcar gol (!)

⏳ 52.3% posse de bola

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